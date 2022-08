Luego de presumir sus prominentes curvas en la pantalla chica y fuera de la ficción, la actriz Gaby Spanic pasó a lucir un cuerpo sin chiste y ¡vestida de hombre!; así fue la transformación de la venezolana en la telenovela "Corazón Guerrero" (2022).

Aunque desde el principio se supo que Gaby Spanic daría vida Elisa Corzo, una mujer abnegada que más tarde pasó por el sufrimiento de perder a su marido y padre de sus tres hijos, Octavio Sánchez (Eduardo Yáñez), además de haber sido obligada a desaparecer del mapa por inculparla de la muerte de Don Victoriano Peñalvert -padre de Victoriana Peñalvert de Ruiz-Montalvo- (Sabine Moussier), pasó muchos años sin ver a sus tres hijos Jesús o Lizardo (Gonzalo García Vivanco) Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa).

Y en la actualidad, pese a que ella ya los había investigado y visto después de tanto tiempo, coincidió con los tres cuando fueron a visitar la tumba de su padre, Octavio Sánchez. Ahí, Elisa se armó de valor y les contó todo lo que sufrió por estar lejos de ellos y fuera de sus vidas, pues se vio obligada a cambiar de vida por Augusto Ruiz-Montalvo (Diego Olivera) y hoy la culpa de la muerte de su suegro, cuando en un principio, la decían su amante y luego la responsabilizaron de su muerte tras haber caído ambos en un barranco cuando ella era llevada muy lejos de sus hijos.

El maravilloso momento del encuentro llega cuando los tres le creen lo que les cuenta y se funden en un gran abrazo lleno de amor y entre lágrimas por haber sido víctima de tanta maldad. Pero desde ahora, están juntos y unirán fuerzas para acabar con Augusto, el hombre que tanto daño les ha hecho al haberlos separado de su madre.

Pero días después, Elisa Corzo los sorprende convirtiéndose en el tío Elías Corzo Guerrero, y haciendo su aparición en el taller mecánico de ellos cuando hablaban con Augusto. Éste dijo que Elías se la había hecho muy familiar su rostro, mientras ella subió con Valero (Pedro Valentín) al departamento a tomar tequila.

La caracterización dejaba ver a Gaby Spanic con un rostro muy diferente pero conservando su mirada de color y su voz un tanto ronca que le permite dar vida a un hombre, lo que la propia actriz dijo en entrevista con el programa "Hoy", que este personaje de Elías Corzo Guerrero es un nuevo reto en su carrera artística, y algo muy diferente a todo lo que había hecho antes.

Primero le tomaron el molde del rostro a través de una mascarilla de cera y posteriormente, aplicaron yeso en la cabeza para poder transformarla en un hombre con el cabello corto, según contó la actriz de 48 años. El vestuario que utilizó para la primera fue un traje azul marino en el que se le pierden sus curvas y hasta guantes utilizó para que no se e vieran las uñas largas.

"¡Les presento al tío Elías Corzo! ¡Hoy Elisa le dice a sus hijos que es su madre! No se pierdan 'Corazón Guerrero' ahorita 4:30 pm México por @canalestrellas una producción de @productor_mejia", se lee en una publicación de su cuenta de Instagram de hace unos días, de cuando se sometió al proceso de transformación en hombre por más de 3 horas en el departamento de Caracterización de Televisa San Ángel.

Gaby Spanic interpreta a un hombre originario de Morelia, Michoacán, el cual explicó que tiene muchas propiedades y es muy macho. En la escena, sus tres hijios se vieron sorprendidos, pues no quisieron decir nada en frente de Augusto Ruiz-Montalvo.

Pero en entrevista con el matutino de Televisa, la venezolana aseguró que si en realidad fuera hombre "se enfrentaría con muchos cobardes que se meten con las mujeres". Incluso, dijo que le encantaría irse de fiesta así, para ver la impresión que causa en la gente.

