¡Adiós a La mujer de nadie! José Ron sería protagonista de nueva telenovela

Luego que su nombre sonara fuerte para ser el protagonista masculino para “La mujer de nadie” y “Vencer la ausencia”, producciones de Giselle González y Rosy Ocampo, respectivamente, al parecer ninguna se quedará con José Ron, quien ya habría amarrado el papel principal en una nueva telenovela que tendrá una historia original.

Hasta hace unos días se sabía que el cotizado actor de “La desalmada” estaba siendo buscado por dos de las productoras más importantes de Televisa para encabezar sus elencos, pero en cuestión de horas todo dio un giro y José Ron habría dicho adiós a “La mujer de nadie” y “Vencer la ausencia” para enrolarse en un nuevo proyecto.

De acuerdo con algunas cuentas fandom de telenovelas, José Ron sería el protagonista de una nueva telenovela que llevará por nombre “La mujer del Diablo” y que será producida por WStudios, la misma productora que se encargó de llevar a buen puerto “Si nos dejan”.

Lee también: Tras delicada salud de Carmen Salinas, María Rojo la sustituirá en Mi Fortuna es Amarte

Una de las características que más ha llamado la atención de “La mujer del Diablo” es que se tratará de una historia original y no de un remake, algo que probablemente llamó la atención del protagonista de “Muchacha italiana viene a casarse”, quien gusta de este tipo de libretos.

La trama fue escrita por el guionista y escritor venezolano Leonardo Padrón, quien fue el encargado de la adaptación de “Rubí” para la versión que protagonizó Camila Sodi precisamente junto con José Ron en 2020, además de “Amar a muerte” y “Si nos dejan”.

“La mujer del Diablo” comenzará en los próximos meses y se estrenará en 2022 para Televisa y Univisión y aunque aún no hay muchos detalles sobre ella, el nombre de José Ron ha trascendido como para encarnar al protagonista masculino, aunque todavía no se sabe quién podría ser su pareja en esta ficción.

Recientemente, el actor había mencionado en una entrevista con el periodista Edén Dorantes que se encontraba analizando algunas propuestas de telenovelas para 2022 luego del gran éxito que tuvo con “La desalmada” y al parecer ya se decidió por una.

Lee también: Tras estar alejada 8 años, Jackie García está lista para regresar a las telenovelas

La noticia tomó por sorpresa a los fans de telenovelas quienes se manifestaron en redes sociales sobre qué les parecía el posible protagónico de José Ron para este nuevo proyecto y las opiniones se dividieron entre quienes quieren verlo pronto y los que prefieren que deje descansar un poco su imagen.

“¿Otra vez José Ron? No es hate ni nada pero por eso las novelas ya no dan rating porque la gente se cansa de ver a los mismos protagonistas”, “Será original dicen y es la tercera versión de ‘La mujer de Judas’”, “Ya chole con José Ron, parece broma ya la neta, no saben otro como si no hubiera más actores”, “¡Ese es mi actor!”, “Ojalá pongan a una buena protagonista”, fueron algunos de los comentarios.

Síguenos en