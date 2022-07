Tras escupir su veneno con Juan del Monte (Matías Novoa), la malvada de Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez) -madre de Sara del Monte (Michelle Renaud)-, ella se aparece en medio de la discusión y desmiente categóricamente lo que acaba de decir, pues tras ir a la hacienda a arreglar la situación con los hermanos del Monte a los que todavía cree sus hermanos, asegura que su presencia en Santa Catalina no fue para desunirlos en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor" y hace un pacto de amor. Por otro lado, Pedro descarga su maldad contra Dante y lo manda al otro mundo.

Juan le pregunta si de verdad va a volver pero ella le dice que la decisión no sólo depende de ella, sino de todos, pues dependiendo de lo que le digan, es lo que ella hará. Por lo pronto deja hablando sola a su madre, quien se ha quedado más sola que nunca.

Por otro lado, Julieta Millán (Paulina Matos), aún no se repone de la humillación que Mateo y Lucas del Monte (Mauricio Henao y Juan Pablo Gil) le hicieron pasar en Santa Catalina, y le reclama su madre Rosa Gutiérrez (Tiaré Scanda) que le metió tantas ideas en la cabeza que a través de ella, el sueño que estaba cumpliendo de tener todo, en realidad era suyo. Ella le dice que sólo quería que fuera feliz, pero Julieta la reprueba.

Los reclamos hacia una madre desconsiderada

Pues le hace ver que su felicidad no estaba al lado de Juan, pues nunca iba a ser feliz con él, su matrimonio estaba destinado al fracaso. Rosa le dice que pensó que podía durar muchos años junto a él como ella y su padre, Próspero Millán (Julián Gil), pero nunca iba a ser así; la diferencia está en que su padre la ama, Juan a ella no. Y para que se dé cuenta de la magnitud del infierno que está viviendo, Julieta le dice que al bebé que está esperando lo odia tanto como a Mateo, pues no quiere ni escuchar su nombre, tras darse cuenta que es el único que la ama y que Juan nunca la iba a querer.

Sara llega con Juan al interior de la hacienda y Simón del Monte (Emmanuel Palomares) está llorando en el hombro de su esposa Paloma Pérez (Mildred Feuchter), por el desastre que dejó Déborah tras ir a romper el cuadro de sus padres Don Severiano del Monte y Catalina Arango de del Monte (Leonardo Daniel y Anna Ciocchetti).

Un pacto de amor

Sara le pide perdón en nombre de su madre y le pide que hablen a solas, lo hará con todos los hermanos del Monte pero quiere empezar con él. Juan y Paloma le piden que acepte la petición de Sara. En la charla, Sara le pide que se olviden de rencores y que aprendan a conocerse, pues la herencia que dejó su padre hizo que ellos empezaran a odiarse sin ni siquiera conocerse, aunado a los recuerdos que él tiene de cuando era niño, cuando en cualquier rincón de la casa, se enteraba de verdades que duelen.

Por otro lado, antes de irse de Santa Catalina, Déborah es sorprendida en la capilla de la hacienda por Pedro (Daniel Elbittar) el más malvado de los hermanos del Monte, y logra ver el contenido de la caja que guardaba con tanto celo para después vengarse de Rosa Gutiérrez de Millán, pues en esa caja hay cartas que evidencian la infidelidad de Severiano del Monte con varias mujeres del pueblo.

Dos villanos planeando acabar con todos

El mal se junta y tras ver una muestra de dichas cartas, Déborah le pide a Pedro que no meta su nariz en ese tema, pues ella se va a encargar de desmentir a Rosa Millán. Pero éste le dice que eso no le importa, más bien, quiere saber qué ha hecho al respecto de hacer a Sara (su hija) que aborte, pero ella le dice que eso no lo hará, pues es su hija y no es capaz de llegar a tanto.

Pero Pedro le dice que tiene poco tiempo y que si no lo hace ella, lo hará él, nomás le advierte que puede ser que no sólo acabe con el bebé, sino con Sara también y ella le dice que no se atreva porque por su hija es capaz de matarlo con sus propias manos.

Sara insiste con Simón que lleguen a ser "buenos hermanos" (sin saber que en realidad no lo son ni de forma postiza) y le pide perdón por todo lo que ha hecho su madre, pues tras querer estar libre de rencores, le dice que por eso no lo denunció cuando Déborah le dijo que él la había envenenado, pues tenía muchas cuentas que pagar. Él le dice que desde un principio le dijo que él no fue, y recuerdan el incidente de cuando él la sacó de la hacienda y la tiró al lodo. Finalmente acuerdan empezar de cero y se dan la mano fraternalmente.

Los hermanos del Monte se reúnen en la sala de la hacienda, Lucas y Mateo son los primeros (después de Simón) en ver el cuadro de sus padres desbaratado; Mateo le pregunta si ya habló con Julieta pero él le dice que pronto lo hará, pues no responde las llamadas de él y no quiere que le hagan nada malo a su hijo.

En eso llega Pedro y pregunta si fue Déborah la que deshizo el cuadro. Juan le pregunta si ha hablando con Dante, pero éste les esconde la verdad y le dice que tiene una cita con él para ver el asunto de la custodia de su hijo Tadeo (Andrés Ruanova).

Las verdades salen a flote

Salvador Pérez 'Chava', le confiesa a Don Agustín Cruz (Rafael Inclán), que trae un asunto clavado en el pecho que no lo deja dormir y tiene mucho miedo de que su hija Paloma se entere, pues precisamente se trata de lo que Déborah le había revelado de que ella no es hija de Chava, sino de Severiano del Monte. En ese momento llega Paloma y se entera de toda la verdad.

Y mientras Déborah deambula por los terrenos de la hacienda, jurando que va a encontrar pruebas de la maldad de Pedro, Sara reúne a todos los hermanos del Monte para comunicarles que Juan le ha pedido que vuelva a la hacienda, pero necesita de su aprobación. En eso vienen recuerdos a la mente de Pedro y dice en voz alta "El portafolio". Sara les recuerda que está esperando un bebé de Juan y les pregunta si están dispuestos a recibirla de nuevo en la hacienda, pues esta vez quiere hacer las cosas diferentes y tras hacerles ver que ha renunciado a la herencia, les dice que no quiere estar ahí en contra de la voluntad de todos.

Por eso les pregunta si están de acuerdo en que ella regrese, en que siga en la empresa y en formar parte de sus vidas como los hermanos que ella nunca tuvo de niña y que siempre deseó con toda su alma, una verdadera familia. Lucas acepta de inmediato, Simón también y aprovecha para destacar que Juan también tiene que ser feliz, y le hace un gran reconocimiento. Mateo pregunta si también Déborah volverá pero Sara le dice que no.

Y el mágico momento, lo interrumpirá de nuevo la maldad de Pedro, quien dice que él no está de acuerdo en que Sara regrese, pues sabe que ni siquiera es hija de Severiano del Monte y que no tiene nada que estar haciendo en sus vidas, además de que ha dicho que la presencia de Sara en la hacienda y la empresa, traerá por consiguiente a Déborah Portillo de nuevo pero Sara, por lo que no acepta su petición, pero ella le asegura que su madre no viene incluida en el paquete. Pero Juan le dice que él quiere que vuelva y entonces, sarcásticamente, Pedro le da la bienvenida de nuevo.

Pedro manda al otro mundo a Dante

Pedro está a solas en su habitación y la puerta se abre sola y ve llegar a Dante Alamillo (Sergio Basáñez), el abogado de los del Monte, a quien tiene torturando en la hacienda y éste dispara contra él. Juan y Sara suben de inmediato y éste pretexta que estaba limpiando el arma y se le disparó ¿con la luz apagada?...

Mateo va a hablar con Julieta sobre lo que acaba de pasar en Santa Catalina pero no logra verla, lo reciben sus padres y lo corren de su casa, pues le restriegan que ya fue bastante el daño que le hizo con evidenciarla ante todos.

Cornelio Pérez (Diego de Erice) y Bryan Cruz (Christian Ramos), hablan de la maldad de Pedro y piensan que se les tiene que quitar lo cobardes y hablar con Juan, pues si lo dejan seguir haciendo sus locuras y vengándose de todo mundo, los va a enterrar a todos. Y efectivamente, después de haber torturado a Dante, Pedro lo mata y lo remata sanguinariamente con una pala desfigurándole el cuerpo, diciéndole que es un traidor, pues él fue quien le dijo a Juan que la empresa "Campo Verde" (la principal competencia de la empresa de los del Monte), es de Pedro.

Juan y Sara hablan sobre el tema de que Pedro ha cambiado mucho y salen a la luz muchas situaciones sospechosas, como la desaparición de Aurora Delgado (Lucero Lander) -la madre de Pedro y Juan-, cuando ya se habría enterado que el refugio Santa Catalina no lo podría vender, tras haberlo heredado en vida; pues lo menos que esperaba es que fuera a reclamarle y no ha sido así, pero ignoran los muertitos a los que Pedro se ha echado al plato.

Para seguir viendo más de "La Herencia, Un Legado de Amor", no te pierdas la telenovela en sus últimas dos semanas, a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

