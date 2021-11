Además de Michelle Renaud, Matías Novoa confirmado para La Herencia

Apenas el martes pasado, el productor Juan Osorio revelaba a la prensa mexicana que sería la actriz Michelle Renaud, la elegida para dar vida al personaje protagónico femenino de "La Herencia, Un Legado de Amor", el que será uno de los dos proyectos que tiene en puerta para el 2022; y aunque fue bastante hermético con la información, el miércoles pasado se reveló que serán los actores Matías Novoa, Mauricio Henao y Paulina Matos, quienes se suman al melodrama como parte de los personajes protagónicos.

En cuanto a la participación del chileno Matías Novoa, y se veía venir luego de figurar en "Vencer el Pasado" (2021) de Rosy Ocampo para Televisa; pues luego de que el productor anunciara sus proyectos, se supo que sería el actor de 41 años que podría ocupar un importante lugar en la historia; hoy se sabe que será uno de los personajes protagónicos del melodrama.

Por otro lado, otro de los actores que debutarán en la televisora de San Ángel, será Mauricio Henao, quien, originario de Colombia luego de once telenovelas entre las que destacan producciones de Telemundo y algunas de Televisa, siendo la primera "La Tempestad" (2013) como Valentín y años después "Médicos, Línea de Vida" (2019-2020), ahora se suma como personaje protagónico a la historia de Juan Osorio.

En tanto, con cinco años de carrera artística, también se une la actriz Paulina Matos a quien este 2021 se le vio participar en la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?", precisamente al lado del productor Juan Osorio, dando vida a Constanza Astudillo Anaya -hija de Violeta Anaya de Astudillo (Gaby Platas) y Esteban Astudillo (Julio Bracho).

Aunque esta vez estaría contemplada como la gran villana que ya ha hecho en otras ocasiones, sería la actriz Elizabeth Álvarez, quien podría sumarse al melodrama luego de ser una de las famosas que figuran en la sección de cocina del matutino "Hoy" de Televisa.

El pasado martes, fue el propio Juan Osorio que reveló a la prensa que será el próximo 6 de diciembre que arranquen grabaciones para la telenovela que se prevé, estará llegando al Canal de las Estrellas el próximo mes de marzo de 2022 en sustitución de la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" que protagonizan Susana González y David Zepeda.

Ante la noticia de que Michelle Renaud llevará el rol protagónico femenino, las opiniones empiezan a hacerse presente en redes sociales como en el perfil de @noveleandomex de Instagram del periodista Chema Cortés; pues tras su confirmación para el melodrama de Juan Osorio se lee: "¿Entonces ya no está considerada para " Vida Robada" de Carlos Moreno?" o "¿No van a hacer la 2da temporada de la reina soy yo 2?".

En cuanto a la participación del chileno Matías Novoa, también se lee: "Jodieron la novela!!!! buuu", y aunque su actuación podría molestar a unos, otros expresaron su conformidad: "Por fin cambiaron, Aleluya" o "Felicidades por su nuevo protagónico".

