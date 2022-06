Además de La Madrastra 2022 con Aracely Arámbula, éstas han sido las versiones del melodrama

La historia de "La Madrastra" no es nueva en la televisión, pues además de la actriz Aracely Arámbula, Victoria Ruffo y Angélica Aragón quienes son las actrices más recordadas por protagonizar demás versiones, poco se ha hablado del origen del melodrama y otras intérpretes que la han protagonizado.

No obstante, antes de que Angélica Aragón diera vida en México, a la mujer que fue señalada como la culpable de un crimen que ella no cometió y que la marcó para siempre separándola de sus hijos, el drama se remonta al año 1981, cuando bajo el título original de "La Madrastra", fue producida por primera vez para Canal 13 en Chile. La primera versión de esta historia que está por comenzar de nuevo en México, fue escrita y argumentada por el reconocido dramaturgo Arturo Moya Grau, y dirigida por Óscar Rodríguez. Esta versión fue protagonizada por Jael Unger (Marcia Espínola / Marcia Jones) y Walter Kliche (Esteban San Lucas).

La segunda versión (primera en producirse en México), fue llevada a la pantalla chica de Televisa en 1985 por Valentín Pimstein y protagonizada por Angélica Aragón como Andrea Santos y Ruvalcaba de Merisa Obregón y Rogelio Guerra (QEPD) como Gregorio Merisa Obregón. En el melodrama que se llamó "Vivir un Poco", también figuraron estrellas como Beatriz Sheridan, Nuria Bages, Claudio Báez, Inés Morales, Gregorio Casal, Felicia Mercado, Roberto Ballesteros en la parte antagónica (los villanos) y el primer actor Carlos Ancira, además de las participaciones estelares de Augusto Benedico, Irma Lozano, Juan Antonio Edwards, Arturo Peniche, Patricia Pereyra y Alberto Mayagoitía, entre otros.

Pasados los años, la tercera versión sería mexicana bajo el nombre de "Para Toda la Vida" (1996), que fue protagonizada por Ofelia Medina (Elena Duval Ríos De Valdemoros) y Exequiel Lavandero (Fernando Valdemoros Sáenz). La versión fue especial ya que pese a que se realizó en Televisa con una coproducción con el canal chileno Mega, tuvo final inesperado.

La razón fue que con este melodrama, Lucero Suárez debutaba como productora de telenovelas; no obstante, no tuvo el éxito esperado y ella fue reemplazada por Juan Osorio. Pero fue la propia actriz quien renunció a la telenovela debido a que fue retirada del horario estelar para pasarla a un horario vespertino por bajo rating. Motivo por el que la protagonista tuvo que morir antes del capitulo final.

Esta tercera versión estuvo protagonizada por Ofelia Medina con un regreso a las telenovelas después de 10 años de ausencia y el debut en México de Exequiel Lavandero, con las actuaciones antagónicas de Sylvia Pasquel, Margarita Gralia, Olivia Collins, Oscar Traven y Roberto Blandón, además de los lanzamientos juveniles Eduardo Arroyuelo, Paola Otero y Kuno Becker.

"Forever" ("Por Siempre", en español) (1996) fue la cuarta versión mexicana-estadounidense producida por Fox Broadcasting Company y Televisa, de "La Madrastra" y estuvo basada en "Para Toda la Vida". Esta vez, estuvo adaptada por el también productor de telenovelas Carlos Sotomayor. Sus protagonistas fueron Maria Mayenzet en la piel de Susan O'Connor y Mark Schneider como Michael Vincent.

Fue en 2005, cuando bajo la producción de Salvador Mejía para Televisa, se estaría realizando el cuarto remake (quinta versión) como "La Madrastra" que en esta ocasión, fue protagonizada por la inolvidable pareja conformada por Victoria Ruffo como María Fernández Acuña de San Román y el actor cubano César Évora, quien dio vida a Esteban San Román.

Contó con las actuaciones antagónicas de Jacqueline Andere, Martha Julia, Guillermo García Cantú, Cecilia Gabriela, Sabine Moussier y Sergio Mayer, mientras que el elenco juvenil estuvo conformado por Ana Layevska, Mauricio Aspe, Michelle Vieth, Miguel Ángel Biaggio y René Casados, junto con las actuaciones estelares de las primeras actrices Margarita Isabel y Ana Martín, y la participación especial de Montserrat Oliver.

Bajo el nombre de Sara Fernández Acuña de Sinisterra, fue la actriz Itatí Cantoral, quien protagonizaba la sexta versión de la historia original que en 2015, llevó por título "¿Quién Mató a Patricia Soler?" junto a Miguel de Miguel, como Sebastián Sinisterra Aragón. Esta versión fue una telenovela colombiana producida por RTI Televisión para MundoFox y RCN Televisión.

El melodrama colombiano contó con las participaciones antagónicas de Kristina Lilley, Juan de Dios Ortíz y Ana Wills. Además contó con las actuaciones estelares de Natalia Ramírez, Luz Stella Luengas y César Mora, y la actuación especial de Géraldine Zivic.

Y por último, aunque apenas se encuentra en etapa de producción, este 2022, se está vislumbrando en la pantalla chica, la séptima versión para Televisa Univisión bajo el liderazgo de Carmen Armendáriz. Esta vez, se ha confirmado la participación protagónica de Aracely Arámbula y Andrés Palacios, quienes darán vida a Marcia y Esteban Lombardo.

Dentro del elenco están confirmadas dos actrices que compartieron créditos en 2005 como son Cecilia Gabriela y Martha Julia. Pero también se han sumado famosos como Gabriel Soto, Marisol del Olmo, José Elías Moreno, Juan Martín Jáuregui, entre muchos más.

