Además de Calos Said, Rodrigo Brand será otro protagonista de Los Caminos del Amor

Dicen que lo que uno tanto desea con todas sus fuerzas se llega a cumplir tarde o temprano y a los fans del actor juvenil Rodrigo Brand, se les ha concedido el gran deseo de ver al histrión como protagonista de telenovela. Pues todo apunta a que sería uno de los protagonistas de la telenovela "Los Caminos del Amor" (2022).

Luego de debutar en la pantalla chica con "La Mexicana y el Güero" (2020-2021), formando parte de la familia Heredia integrada por Nora Salinas (Helena Peñaloza de Heredia), Rodrigo Abed (Gonzalo Heredia), Elaine Haro (Rocío Heredia Peñaloza) y él, dando vida a Brandon Heredia Peñaloza, Rodrigo Bran ha tomado vuelo como actor de telenovelas.

Y tal parece ser que se ha vuelto uno de los actores favoritos del productor Nicandro Díaz González, quien después de la mencionada telenovela, lo invitó a trabajar en "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022) en la que dio vida a Omar Haddad Karam alias 'Chuchú', quien fue hijo de Omar Fierro (Elías Haddad Nassar) y Lisset (Samia Karam Mansour).

Telenovela en la que Rodrigo Brand demostró con más tesón sus dotes histriónicos, después de venir de su primer personaje en la pantalla chica de la televisora de San Ángel y otras producciones externas. Pues el actor de origen brasileño ya tiene lona recorrida en el mundo de la actuación.

"Allá te Espero" (2013) cuyo remake se cristalizó en México recientemente con "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022) para Televisa Univisión, "Somos Familia" (2014), "Piel Salvaje" (2015) o la serie televisiva "Jugar con Fuego" (2019) en la que actuó al lado de Margarita Rosa de Francisco y Carlos Ponce, son alguna de las producciones en las que ha participado el joven actor.

El periodista Chema Cortés dio la exclusiva en su cuenta de Instagram @novelenadomex; y tras revelar que Rodrigo Brand será el protagonista juvenil (o al menos uno de ellos, luego de que Carlos Said confirmara su participación protagónica en el mismo puesto), así se lee al pie de la foto del actor brasileño:

"El actor Rodrigo Brand será el protagonista juvenil de la nueva telenovela de TelevisaUnivision, titulada tentativamente como #LosCaminosDelAmor, producción de Nicandro Díaz, remake de la historia chilena #ElCamionero. El intérprete logró gran notoriedad en #MiFortunaEsAmarte, donde dio vida a Omar Haddad alias 'Chuchú'. Poco a poco va construyendo su carrera y sin duda este nuevo reto le traerá muchas más satisfacciones. Se sabe que las grabaciones de L. C. D. A. inician en el mes que viene y su estreno será en noviembre a las 8:30p.m. @rodrigobrandr @produccion_nicandro".

En una entrevista de hace algunas semanas, fue el actor Carlos Said, quien se proclamó como protagonista juvenil de la historia, reveló que las grabaciones de "Los Caminos del Amor", estarían iniciándose el próximo 25 de julio.

Y ahora también se ha revelado que la historia, remake del melodrama chileno "El Camionero", tendrá un espacio en la programación estelar de las 8:30 pm, a partir del mes de noviembre, después de la aún no estrenada telenovela "Vencer la Ausencia" que se estrena el próximo 18 de julio.

