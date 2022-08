Además de Angelique Boyer, ellas serían las actrices "confirmadas" para El Amor Invencible

Tras sonar muy fuerte el nombre de la actriz Angelique Boyer, ya son varios los medios y expertos en telenovelas que la han confirmado como protagonista de la nueva telenovela de Juan Osorio, cuyo título se ha anunciado en dos diferentes: "El Amor Invencible" o "Madre, No Sola Hay Una".

Mismo que se dice, obedece a un remake de una de las telenovelas turcas que hace cuatro años compró Televisa y que además de la francesa, ya tiene como confirmadas a actrices como Anette Michel y se dice de manera extra oficial que a Silvia Navarro. Además sale a la luz el nombre de otra famosa actriz.

Y los actores que ya están confirmados para esta nueva historia de Juan Osorio para TelevisaUnivisión son Daniel Elbittar -quien se dice, va para protagonista-, Eduardo Barajas e Iliana Fox que vienen de la bioserie de Vicente Fernández "El Último Rey: El Hijo del Pueblo" (2022), el actor Rafael Sánchez-Navarro, Gaby Platas, y posiblemente este melodrama también marcaría el regreso de la retirada actriz Mónica Dossetti, quien se vio agredida hace algunas semanas por su hermano José.

El título que es tentativo y que además no se refiere al amor de la pareja protagónica, viene del melodrama turno "Anne", y que en español se ha traducido como "Madre No Solo Hay Una" y que ya se le ha dado otro sentido como "El Amor Invencible", el de una segunda madre.

Y es que, la historia retrata el entorno de la vida real, a una maestra interina de primaria que tiene una alumna de siete años que sufre violencia familiar en su hogar y terminan abandonándola. Por lo que la maestra decide adoptarla como su hija y empiezan una vida juntas.

Ayer miércoles por la tarde, trascendió por parte del canal de YouTube Tlahuicole El Tlaxcalteca -experto en melodramas-, que además de haber traído a la pantalla chica mexicana, melodramas turcos como "Imperio de Mentiras" (2020-2021), "Te Acuerdas de Mí" (2021) su equivalente de "Amor en Blanco y Negro" con Maite Perroni y William Levy, la televisora de San Ángel estaría apostando ahora por una nueva historia originaria de Turquía.

Incluso, se dijo también que Sebastián Rulli, la pareja de Angelique Boyer en la vida real desde hace casi 8 años, sería su pareja protagónica; no obstante, el rumor surgió a partir de que los vieron llegar a Televisa juntos; ella, para visitar la oficina de Juan Osorio, y él, debido a que se ha dicho que será el protagonista de un miniserie que Rosy Ocampo prepara para ViX+.

Y este jueves 25 de agosto, el Canal oficial de Lesly Arellanos en YouTube, ha confirmado como protagonista a Angelique Boyer de la telenovela de Juan Osorio luego de que ambos famosos han compartido el mismo contenido en sus historias de Instagram, lo que confirmaría de manera extra oficial a la actriz de 34 años.

Pero por otro lado, ya hay quien ha utilizado su perfil de Instagram para asegurar que además de Angelique Boyer, Anette Michel y Silvia Navarro, también está contemplada la actriz mexicana Marlene Favela, de quien ya hay foto en dicha publicación de @le_edow, quien compartió:

"Las Actrices Confirmadas Hasta El Momento De La Nueva Telenovela De #JuanOsorio Titulada #ElAmorInvencible. Las Actrices (#AngeliqueBoyer , #SilviaNavarro , #AnetteMichel Y #MarleneFavela) Son Más Confirmadas Hasta El Momento Para Esta Nueva Historia Que Llegara En 2023 En El Horario De Las 9:30 PM En Sustitución De La Aún No Estrenada #Cabo".

Mismo perfil que anuncia que la telenovela tendrá el horario estelar de las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas y estrenaría después de la aún no estrenada "Cabo" de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa. Pero hace una revelación muy especial:

"Se Desconoce Aún Que Personajes Harán Y De Que Tratará La Historia, Ojo No Será El Remake De La Novela Turca #Madre (Anne)"... ¿será?

