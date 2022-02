Además de Angélica Aragón, Daniela Castro y Leticia Calderón harían Vencer la Ausencia

Las especulaciones sobre el elenco protagónico de "Vencer la Ausencia", nueva producción de la franquicia "Vencer" liderada por Rosy Ocampo para Televisa, ya se empiezan a hacerse más fuertes, y tras asegurarse que a su regreso a la televisora de San Ángel después de 26 años, será la primera actriz Angélica Aragón, una de las protagonistas de la telenovela, también se manejan tres nombres más de grandes actrices de la pantalla chica.

La primera de ellas sería la actriz Daniela Castro, a quien se propondría como villana de "Pecado de Amar" de Giselle González, el remake de "Amarte es mi Pecado" (2004), que fue protagonizado por Yadhira Carrillo, Alessandra Rosaldo y Sergio Sendel, para hacer el personaje de la tía Alejandra Madrigal de Horta, que en su momento fuera magistralmente interpretado por la finada actriz Margarita Isabel. Y su último personaje lo hizo en como Roberta Monrroy de Urzua, la villana de "Me Declaro Culpable" (2017-2018).

Un segundo nombre es el de Leticia Calderón, a quién después de 31 melodramas en su haber, siendo el último, "Imperio de Mentiras" (2020-2021) en el que dio vida a la malvada Victoria Robles de Cantú, podría regresar a los melodramas de Televisa y de la mano de Rosy Ocampo en su cuarta producción al hilo.

Y para completar el cuadro estelar de "Vencer la Ausencia" de Rosy Ocampo, también para la empresa presidida por Emilio Azcárraga Jean, está haciendo ruido un cuarto nombre de una reconocida actriz cuyo último trabajo en telenovelas fue en 2021.

Se trata de la primera actriz Diana Bracho, quien a sus 76 co-protagonizó "¿Qué le pasa a mi familia?", producida por Juan Osorio y protagonizada por Eva Cedeño y Mane de la Parra

Lo que a decir verdad, vendría a cambiar un poco la mecánica en cuanto a las cuatro protagonistas de las anteriores "Vencer el Miedo" (2020), "Vencer el Desamor" (2020-2021) y "Vencer el Pasado" (2021), que normalmente son cuatro mujeres de condiciones y edades diferentes.

Pues en esta ocasión, todo parece indicar que serían cuatro mujeres maduras, las que den vida a las cuatro protagonistas de "Vencer la Ausencia".

Por otro lado, se ha dicho que sería el actor argentino Juan Soler de "La Mexicana y el Güero" (2020-2021), que regrese a actuar con Angélica Aragón después de 26 años, cuando ambos fueron madre e hijo en "Cañaveral de Pasiones" (1996).

Y por otro lado, desde el mes de diciembre pasado, sonó el nombre de Jorge Salinas, para ser uno de los protagonistas de la producción de Rosy Ocampo, cuando todavía daba vida a Vicente Oceguera Ramos en "SOS Me Estoy Enamorando".

Por otro lado, se sabe que "Vencer la Ausencia", se estrenará durante 2022, después de la aún no estrenada "La Herencia... Un Legado de Amor" que se estaría transmitiendo en el horario estelar de las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Dicha información fue compartida por el periodista de espectáculos Chema Cortés a través de su sitio telenovelero en Instagram, @noveleandomex, mismo que indica que la primicia de la actrices que interpretarían a las protagonistas de la historia, salió de una experta famosa a través de Twitter.

