Adela Noriega y el día que desobedeció a Televisa y que casi le cuesta su carrera

Sin duda alguna, la estrella mexicana Adela Noriega dejó un gran vacío en el corazón de sus millones de fanáticos al decidir abandonar el mundo de las telenovelas tras protagonizar en el 2008 el melodrama Fuego en la Sangre de la mano de Eduardo Yáñez.Y pese a que la actriz conquistó al público a lo largo de 20 años, la famosa estuvo a punto de perder su carrera mucho antes de tocar la cima, pues desobedeció a Televisa.

Fue a inicios de su carrera cuando Adela Noriega estuvo entre la espada y la pared, pues a sus 14 años le ofrecieron desnudarse en la telenovela Yesenia, su primer protagónico, sin embargo, la estrella de televisión rechazó quirarse la blusa en una escena, situación que pudo haberle costado su carrera.

Durante una visita al programa El show de Cristina fue que la presentadora Cristina Saralegui le planteó a la protagonista de Amor Real la pregunta de en qué se basaba o cuál era el criterio para hacer un desnudo en televisión. "A ti te pidieron en Yesenia que te quitaras las blusa y tu dijiste no, yo no quiero que me conozcan por eso", dijo la conductora.

A lo que la famosa indicó que ella respeta a las personas que se atreven a mostrar su cuerpo, pues considera que si el trabajo se realiza con profesionalismo las cosas pueden salir muy bien. "Claro, además dejáme contarte de esa escena. Yo respeto un desnudo, yo creo que cuando las cosas se hacen puede ser un trabajo muy bien hecho, muy fino, puede ser un desnudo muy elegante, yo no estoy en contra de eso por supuesto que los desnudos son muy hermosos, que así nacímos desnudos, yo no le veo nada de malo, lo único es que nunca lo he hecho", dijo la actriz.

Sin embargo, gracias al cariño del público es que ella no ha necesitado desnudarse e incluso antes de tomar una decisión como está tenía que ver la escena y platicarlo con su equipo de trabajo para saber su valía la pena hacerlo. " Nunca he hecho un desnudo y tengo la fortuna de gracias a todo esté público hermoso y a toda la gente que ha seguido mi carrera durante, a través de tantos años, no lo he necesitado hacer, no lo he hecho porque no lo he necesitado como artista", expresó Noriega.

En cuanto a las oportunidades que rechazó precisamente porque le pedían desnudarse, Cristina cuestionó a la desaparecida artista sobre que pasaba por su cabeza. "Yo creo que cuando me lo ofrecieron y perdí en ese momento esa oportunidad porque no valía la pena, osea si me dicen vas hacer un desnudo yo voy a ver en que escena es y lo voy a valorar con la gente que tengo alrededor y vamos a valorar si realmente vale la pena, si lo amerita la escena, si es realmente necesario y lo valoramos en su momento y tomamos una decisión", explicó la actriz.

Adela Noriega aseguró que cuando el productor de Televisa le propuso desnudarse en Yesenia ella tenía tan sólo14 años por lo que dijo un rotundo no, desobedeciendo a la producción y arriesgando su carrera.

"Yo creo que en el momento que me lo propusieron como en Yesenia, Yesenia fue mi primer novela como protagonista, tenía 14 años, entonces, la primer telenovela como protagónica, antes ya había hecho modelajes de pasarelas, comerciales, videoclips con varios artistas, había hecho una película muy chiquita,; y mi primer protagónico Yesenia, de repente te digan quitate la blusa y yo con 14 años dije , omg, osea de verdad y en esos tiempos, entonces quitate la blusa, yo dije nunca me la voy a quitar y menos a los 14 años ; entonces me dio mucho miedo pero también era parte de la edad, uno tiene otra mentalidad", dijo la artista.

Noriega aseguró que fue una experiencia difícil en ese momento e incluso aseguró que se puso a llorar pero dijo que si se tenía que desnudar por estar en está telenovela y entrar a la televisión no entraba."Fue realmente una experiencia difícil en ese momento y me puse a llorar como loca porque yo dije no puede ser, es más dije si me tengo que desnudar por estar en está telenovela y estar en la televisión no entro", remató Adela Noriega.

