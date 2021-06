Adela Noriega y Mauricio Islas regresan a la pantalla chica con El Manantial

La historia de amor prohibido entre Alfonsina Valdés Rivero y Alejandro Ramírez Insunza está a punto de volver a la pantalla chica para enamorar a los televidentes tras las actuaciones protagónicas de Adela Noriega y Mauricio Islas en "El Manantial" a través de la señal de Tlnovelas.

Hace apenas una semana, lo dio a conocer el portal oficial de Instagram de Tlnovelas y el pasado lunes lo confirmó el portal de noticias de Las Estrellas de Televisa. El melodrama producido por Carla Estrada fue estrenada por primera vez en octubre de 2001, cuenta con 95 capítulos.

Cuenta además con las actuaciones antagónicas de Alejandro Tomassi quien da vida al malvado Justo Ramírez, Azela Robinson quien interpreta a Francisca Rivero y Karyme Lozano, la caprichosa Bárbara Luna Zaval -quien en un principio es novia de Alejandro Ramírez- y por su puesto, Sylvia Pasquel.

Lee también: Deslumbra Marjorie de Sousa; con sutil escote asoma sus encantos

También cuenta con las participaciones de las primeras actrices Daniela Romo y Sylvia Pasquel, quienes dieron vida a Margarita Insunza de Ramírez y Pilar Zaval de Luna -madre de Bárbara y consuegra de Margarita-.

Las diferencias entre las dos familias, parten de la eterna lucha de Justo Ramírez, por el poder y por apropiarse del manantial, un ojo de agua que pertenece a los Valdés; pues Justo nunca ha logrado que Rigoberto le venda esa propiedad tan valiosa.

No obstante, las cosas no terminarán bien; pues la tragedia cae sobre los Valdés debido a que su esposa Francisca y el propio Justo, quien además es su peor enemigo, han sido amantes por muchos años, por lo que al descubrilo, Rigoberto se enfrenta a éste y pierde la vida; mientras Justo sólo pierde un brazo.

Pero su infidelidad no llevaría sólo a esa desgracia y adversidades, sino que además, Francisca espera un hijo de Justo, por lo que aunque Margarita se ha llenado de odio contra su marido quien le ha sido infiel por muchos años, decide seguir junto a él y guardar cualquier apariencia.

Luego de hacerle creer a Francisca que su hijo nació muerto y que ha quedado estéril, se dedica a la mala vida, llenando a Alfonsina de dolor y miedo contra su madre, quien además la trata con la punta del pie.

Por otro lado, Alfonsina y Alejandro -quienes se habían ido del pueblo desde chicos, regresan al mismo lugar y al mismo tiempo; no obstante, Alejandro llega acompañado de su caprichosa novia Bárbara, que le impedirá que tenga trato alguno con Alfonsina, de quien ya se ha dado cuenta, se enamoró de nuevo al verla.

La cuenta oficial de Instagram de Tlnovelas, escribió: "Te esperamos en el gran inicio de #ElManantial a partir del 5 de julio a las 11:45 a. m. MEX / 7:55 p. m. MEX solo por #Tlnovelas".

Aunque con algunos cambios en su horario; de acuerdo a Las Estrellas, el horario de la primera semana de "El Manantial", será a las 11:45 am que podrá verse de lunes a viernes, pero a partir de la segunda semana se ampliará el horario empezando a partir de las 11:00 am con repetición los sábados y domingos a las 00:55 am. en México.

Síguenos en