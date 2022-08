Adela Noriega: Así es la lujosa mansión donde vive la protagonista de telenovelas

Valuada en seis millones de dólares y ubicada en Wenston, Florida, así sería la lujosa mansión donde Adela Noriega, la afamada actriz mexicana, vive actualmente tras su retiro de la televisión hace ya más de una década, lejos de los reflectores y las miradas curiosas del público.

Aunque por mucho tiempo su paradero se mantuvo en secreto y primero se mencionó que habitaba en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, hace no mucho la ex Miss Universo Alicia Machado reveló que la protagonista de telenovelas radicaba en Florida, aunque no dio más detalles.

Sin embargo, en redes sociales la cuenta de Instagram NXCLUSIVA dio a conocer unas fotografías de lo que sería la lujosa mansión donde vive Adela Noriega luego de su retiro, la cual fue adquirida hace casi dos décadas y figura a nombre de Amalia Méndez, de 52 años, misma edad que tiene actualmente la protagonista de “El manantial”.

Su impresionante hogar

Cuando Adela Noriega decidió retirarse de la pantalla chica tras protagonizar “Fuego en la sangre” en 2008 desapareció sin dejar rastro de dónde podría radicar y a qué se dedicaba, además de que todavía es un misterio por qué dejó su carrera en la actuación y la vida pública de un día para otro.

Fue años después que el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló que la actriz vivía en Polanco en la Ciudad de México y se dedicaba a las bienes raíces, manteniendo un perfil muy bajo.

Desde ahí no se sabía más hasta que el año pasado se le salió a Alicia Machado, durante su participación en “La casa de los famosos”, que Adela Noriega radicaba en Florida y que algunas veces se la encontraba, pero al darse cuenta de la indiscreción no quiso decir más.

Ahora, la cuenta de Instagram NXCLUSIVA filtró unas imágenes de la que sería la mansión de la protagonista de “María Isabel” en Weston, Florida, una residencia que fue adquirida en 2003 con un costo de 2 millones de dólares pero actualmente se valúa en 6 millones de dólares y no es nada modesta.

La propiedad tiene una amplia piscina y es una imponente mansión de cinco habitaciones, sala, oficina, jardín y varios enormes clósets, donde se destaca el costoso guardarropa de Adela Noriega, con marcas de diseñador.

Dentro de la oficina se observa una pintura de la actriz y algunas fotografías donde también ella figura. De igual forma, se ve un trofeo TVyNovelas. La amplia recamara también está adornada con postales en blanco y negro donde se observa a la actriz. También se asegura que Adela Noriega es accionista mayoritaria en una empresa inmobiliaria, giro al que se dedica ahora tras dejar la actuación.

