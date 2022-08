Adamari López habla de su posible regreso a las telenovelas

El sueño de muchos fans de Adamari López de que está regrese al mundo de las telenovelas se podría cumplir, así lo dejó entrever recientemente la protagonista de la telenovela juvenil de Televisa, Amigas y Rivales.

Desde hace años Adamari López se ha enfocado en el mundo de la conducción posicionándose como una de las consentidas del público, sin embargo, durante su participación en el Carnaval en Carolina del Norte, la famosa de 51 años fue cuestionada sobre si existe una posibilidad de que ella regrese a las telenovelas, situación que no descartó, pues la actuación es una de sus más grandes pasiones.

Fue frente a las cámaras del programa Ventaneando de Tv Azteca que la ex de Toni Costa mencionó que lo único que le hace falta para que ella regrese al mundo de los melodramas es una oportunidad. “Con muchísimo gusto, ¡claro que sí!, en México si me dan la oportunidad y me siguen abriendo las puertas ahí estaré siempre”, indicó.

Cabe mencionar que la última vez que actriz boricua apareció en un melodrama fue en el 2007 en la telenovela estadounidense , La Fan, la cual fue protagonizada por Angélica Vale y Juan Pablo Espinoza. En este proyecto, Adamari López encarnó el personaje de Carmén Córdoba.

Adamari López comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento cuando era una niña; debutó en la telenovela Cristina Bazán, y aunque en el 2004 hizo una pausa en su carrera tras ser diagnosticada con cáncer de mama. En el 2007 retomó su carrera tras vencer está enfermedad.

López ha destacado en proyectos como Amigas y Rivales, ‘Bajo las riendas del amor’, ‘Mujer de madera’, ‘Gata Salvaje’, ‘Locura de amor’, ‘Señora Tentación’, por nombrar algunos de los proyectos en los que la presentadora de televisión es recordada.

