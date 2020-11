Actriz de ¡Vivan los Niños! desmintió su muerte; esto fue lo que pasó

La actriz Nicole Durazo, quien formara parte del elenco de la telenovela infantil "¡Vivan los Niños!" (2002), que protagonizara Andrea Legarreta como la maestra Lupita Gómez, hace un mes, protagonizó un escándalo en medios de comunicación del estado de Guerrero, México, luego de tener un aparatoso accidente en el que falleció una persona; no obstante, ella desmintió su muerte.

Pues se especuló que fue la actriz quien perdió la vida en dicha tragedia debido a que se encontró su identificación oficial (INE) en el lugar de los hechos, junto a la de otro implicado, que fue quien chocó y ella aceptó conocerlo.

Por tal motivo, y después de recibir cantidad de llamadas y mensajes para verificiar si ella estaba bien o si había muerto, la actriz dio la cara a través de sus historias de Instagram y demostró que no le había pasado nada y que estaba perfectamente bien de salud; así lo dijo:

"Estoy bien, gracias a Dios. Sí, la persona que chocó tenía mi INE, yo lo conozco. A ella no la conozco. Pero, bueno, gracias a Dios, estoy bien. No había podido grabar bien esto antes porque no dejaba de sonar mi teléfono ni el de mi familia...

Sé que es una noticia muy fuerte, está muy feo, por eso les estoy dando la cara para que sepan que todo bien, gracias a Dios, y pues rezar por los que chocaron, por la familia de la niña que falleció y por ella", dijo muy preocupada en sus historias de Instagram.

Por otro lado, aprovechó para agradecer el cariño de las personas que la quieren y que estuvieron al pendiente de su salud en todo momento. "Pues aquí estamos, los quiero".

Su manager, también desmintió lo publicado en medios de Guerrero, "No, para nada, es falso. Sólo se que me acaba de mandar un casting hace una hora y hablé con ella hace 20 minutos", declaró en su momento a la revista Quién.

Nicole Durazo quien intrepretó a Brisa en la telenovela infantil del 2002 (remake de "Carrusel" [1989-1990]), actualmente tiene 24 años de edad y cuenta con una buena trayectoria como actriz. En su cuenta oficial de Instagram, la actriz se mantiene muy activa compartiendo su día a día, así como los proyectos que tiene en puerta.

