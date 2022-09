Actriz de La Madrastra se integra a nueva telenovela de Juan Osorio, ¿será Aracely Arámbula?

Tras venir de exitosos proyectos televisivos y a su corta edad, se dice que una actriz de la telenovela "La Madrastra" se estaría integrando al elenco de la nueva telenovela de Juan Osorio, ¿A caso será Aracely Arámbula? Podría ser, pero no, se trata de la joven actriz Ana Tena, quien interpreta a Lucía Lombardo Cisneros en dicha producción.

Lo que se sabe es que antes de entrar a la puerta grande los melodramas de Televisa, la joven actriz Ana Tena participó en varios capítulos del programa unitario "Como Dice el Dicho" y posteriormente se unió a la bioserie del finado cantante Vicente Fernández "El Último Rey: El Hijo del Pueblo" (2022), en la que interpretó a una joven que vivía en el seno de la familia de los Fernández, que era Alejandra, la hija adoptiva del cantante.

Y es que, no es un secreto para nadie que Juan Osorio está integrando un nuevo elenco para su próximo telenovela bajo el título tentativo "El Amor Invencible", basado -entre otros detalles- en actores con los que ya ha trabajado, como es el caso de Iliana Fox y Eduardo Barajas, quienes también compartieron crédito con Ana Tena en la bioserie de 'El Charro de Huentitán' como Doña Cuquita y el propio cantante.

Será después de un par de semanas -cuando se estima que se estarán terminando las grabaciones de "La Madrastra", cuando la actriz juvenil se una a este nuevo elenco, y se dice que Ana Tena podría ser la protagonista juvenil de la historia, rol que lleva a cuestas actualmente en "La Madrastra" y en la mencionada bioserie no autorizada de Juan Osorio para TelevisaUnivisión.

De ser así, la hija en ficción de Aracely Arámbula literalmente no tendrá respiro entre una producción y otra; pues de acuerdo con el Canal de YouTube de Lesly Arellanos, las grabaciones de "El Amor Invencible" estarían iniciando durante el próximo mes de noviembre.

Así mismo, se sabe que este remake turco, estaría viendo la luz en marzo de 2023. Mientras tanto, puedes seguir disfrutando de la actuación de Ana Tena como Lucía Lombardo Cisneros en "La Madrastra" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Y otro dato, es que de concretarse su participación en la nueva telenovela de Juan Osorio, estaría compartiendo créditos con Angelique Boyer y Danilo Carrera -entre muchos otros-, tras haberse vislumbrado que ellos serían la pareja protagónica.

