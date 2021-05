Actriz Alejandra Ley de Carrusel se suma a novela Vencer el Pasado

Luego de dar a conocer a los que parecían ser todos los actores que conforman el elenco de "Vencer el Pasado" -la más nueva producción de Rosy Ocampo-, ha sido la propia productora que confirmó a una más; se trata de la actriz que debutara en "Carrusel" (1989) como Carola Rueda: Alejandra Ley.

A través de su cuenta oficial de Instragram en la que Ocampo ha presenatado a más de una treintena de actores que ya se encuentran en las grabaciones de "Vencer el Pasado", dedicó un espacio a Alejandra Ley quien también agradeció la oportunidad de integrarse a la historia de cuatro mujeresque tendrán que luchar contra su pasado.

"¡Nuestra querida @alejandraleytv nos cuenta algunos detalles sobre Yolanda, personaje que interpreta en #VencerElPasado!", se lee en la descripción del vídeo en el que Alejandra revela cómo sera su personaje, no sin antes expresar por escrito: "Cómo lo he disfrutado, muchas gracias por la invitación".

"Hola, amigos, soy Alejandra Ley y estoy muy contenta porque hoy es mi primer día de grabaciones aquí en 'Vencer el Pasado'; ya había vencido el miedo, el desamor y no me habían invitado a vencer el pasado, ¿ven cómo son?... Les faltaba vencer a 'la Ley' por eso tenían que invitarme a mí...

Empezó contando la actriz que ya había pertenecido al elenco de la primera y segunda parte de la saga de la súper producción de Rosy Ocampo, y así mismo, contó que Yolanda será una mujer muy loca que asedia a los hombres guapos:

Les pido que no se pierdan la novela porque está bien bonito todo, mira me he reencontrado con amigos, el equipo está bien bonito. Mira, aquí siento que me están observando mientras estoy hablando... O sea, ¿pueden hacer otras cosas?... Estoy muy contenta, esto está muy divertido y vengan a ver el personaje de esta mujer que está reloca, anda saboteando muchachos por ahí... no se lo pierdan por el Canal de las Estrellas, 'Vencer el Pasado'.

Por otro lado, los fanáticos de la historia y de la propia Alejandra Ley, reaccionaron a su participación con algunos comentarios que denotan su agrado: "Excelente verla. Alejandra Ley me cae super bien y me encanta sus actuaciones".

O "Si ya es divertida en la vida real, no me la imagino en la novela". "Ansiosa por verla", "Ya la quiero verrr", on algunos de los comentarios de los fanáticos de la historia. Por supuesto, Alejandra Ley compartirá créditos con Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Erika Buenfil, Valentina Buzzurro, Andrés Vázquez, entre otros.

Se ha revelado también, que será el 12 de julio cuando la historia entre al aire por el Canal de las Estrellas; el horario no ha sido confirmado.