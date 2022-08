Actores que se unen a Perdona Nuestros Pecados de Lucero Suárez para Televisa

Luego de la telenovela "SOS, Me Estoy Enamorando" (2021-2022), la productora Lucero Suárez ya prepara su próxima producción para Televisa bajo el título "Perdona Nuestros Pecados"; y además de haber confirmado recientemente a las dos parejas protagónicas (la juvenil y la madura), la creativa ya sumó más actores a su elenco.

El cuarteto de actores que están confirmados y que darán vida a las dos parejas principales de la historia, está conformado por Oka Giner y Emmanuel Palomares como la pareja joven y Erika Buenfil y Jorge Salinas como la pareja mayor.

La trama de origen chileno que esta vez será recreada para la cadena TelevisaUnivisión, ya ha sumado nuevos actores a su elenco, como son César Évora, quien volverá a trabajar con Lucero Suárez luego de dar vida al infiel de Leopoldo Fernández en "SOS, Me Estoy Enamorando" y de venir de la bioserie de Vicente Fernández "El Último Rey: El Hijo del Pueblo".

El siguiente en la lista es el actor Osvaldo de León, quien además de coprotagonizar la telenovela "Diseñando tu Amor" (2021) junto a Ana Belena, también se sumó a "La Mujer del Diablo" de ViX+. Mario Morán, quien se disputaba el personaje protagónico del mismo melodrama, finalmente se suma en otro de los personajes. El actor viene de participar en el exitoso melodrama "Los Ricos También Lloran" (2022).

Otra actriz que viene de "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022) o de "Vencer la Ausencia" (2022) y que se integra al eleno de la telenovela, es Fernanda Urdapilleta. La malvada Lucrecia Lombardo a quien da vida la actriz Marisol del Olmo en "La Madrastra" (2022), es otra de las actrices que figurará en esta historia.

Por último, la actriz y ex reina de belleza Rocío de Santiago, también se suma al elenco de melodrama; por lo que volverá a trabajar de la mano de Lucero Suárez tras haber participado en "SOS, Me Estoy Enamorando" como Cecilia.

El actor venezolano Emmanuel Palomares, quien se quedó con el personaje protagónico juvenil, no desaprovechó la oportunidad de tomarse la foto del recuerdo con Lucero Suárez, la productora del melodrama, que compartió en sus historias de Instagram y ahora circula en varios sitios telenoveleros como @confesiones_de_famososof y @noveleandomex.

Y de acuerdo al vídeo compartido por el Canal de YouTube ADJORI, se sabe que la producción de "Perdona Nuestros Pecados" (2022), iniciará grabaciones el próximo mes de octubre y verá la luz en el horario vespertino de las 6:30 pm por el Canal de las Estrellas, durante el primer trimestre del 2023.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!