Actores que han sido reemplazados en novelas y su salida las llevó al fracaso

El éxito de algunas telenovelas como "Cómplices al Rescate" (2002) o "Hasta el fin del Mundo" (2014), iba "viento en popa"; pues dentro del elenco de una tenenovela en general, sus protagonistas, son los que casi siempre enamoran al público y por los que el melodrama es visto por millones de televidentes y cobra éxito; sin embargo, a lo largo de 70 años de telenovelas de México, algunas que han fracasado por el cambio de algunos de sus actores, en especial, de algún protagonista de la historia.

El fenómeno del cambio de actores que se presenta en plenas grabaciones de un melodrama cuando ya está al aire, sin importar la etapa de desarrollo en la que se encuentre, no es propio ni de una época específica, ni de un productor, o del público para el que vaya dirigido.

Pues entre desacuerdos con la producción, enfermedades, uno que otro embarazo o problemas legales, las actrices y actores, han tenido que ser reemplazados por la producción, para poder continuar contando una historia al público y que la siga viendo y disfruando como si nada hubiera pasado; aunque claro, con los millones de comentarios de inconformidad o aceptación del público.

Estos son algunos cambios de actrices y actores que se han visto a lo largo de la historia de las telenovelas de Televisa:

Cómplices al Rescate (2002)

Uno de los más recordados cambios entre atrices fue el que suscitó en "Cómplices al Rescate" en 2002; pues tras ser protagonizada por Belinda y Daniela Luján, pues la propia Belinda y su madre no llegaron a un acuerdo con la productora Rosy Ocampo y ella decidió hacer el reemplazo inmediato por Luján, quien al igual que Belinda, tuvo que interpretar a un doble personaje un par de gemelas, cuyos roles, una era la buena y la otra, la mala.

Rosa Salvaje (1987) y Mujer de Madera (2004)

La fallecida actriz Edith González, además de protagonizar telenovelas, también lo hizo con un par de salidas de las telenovelas: la primera cuando interpretaba a Leonela Villarreal en "Rosa Salvaje" (1987) al lado de Verónica Castro y Guillermo Capetillo. Y su salida se dio, a partir de que no estaba de acuerdo con su directora de escena Beatriz Sheridan en el momento que Rosa Hernández (Castro) le arrojó un plato de espagueti encima de ella y al no estar de acuerdo con la escena, González decidió retirarse, por lo que fue sustituída por su productor Valentín Pimstein, por la actriz Felicia Mercado. Otra de las razones que la propia actriz reveló en su momento, por las que decidió abandonar el melodrama, es porque ella venía de hacer protagónicos y no aceptó que la bajaran de nivel.

En el segundo caso, Edith González abandonaría la telenovela "Mujer de Madera" (2004) que protagonizaba junto a Gabriel Soto tuvo que dejar debido a su avanzado embarazo. Esta vez fue sustituída por Ana Patricia Rojo, pero el melodrama de Emilio Larrosa no continuó por mucho tiempo, ya que la estrella no gustó al público.

Locura de Amor (2000)

La actriz juvenil Adriana Nieto de la década de los años 2000 -quien interpretó a Natalia Sandoval-, también abandonó su personaje protagónico; pues se dice que no quería besar a Juan Soler (quien era el personaje protagónico masculino e interpretaba al Dr. Enrique Gallardo), pues supuestamente a Adriana ¡no le gustaba besarlo!... pero ¿quién se puede resistir a los encantos de un actor como el argentino?... pues según se dice, Adriana ponía de pretexto que Juan siempre traía aliento alcohólico, aunque después se descubrió que sólo eran pretextos y fue por eso que su productor Roberto Gómez Fernández, se vio en la necesidad de sustituírla por la actriz Irán Castillo, y aunque el melodrama continuó teniendo éxito, fue un hecho que sus fanáticos extrañaban ver a Adriana Nieto en la pantalla chica; au que en la siguiente entrevista cuenta otra situación:

Hasta el fin del mundo (2014)

El actor y cantante Pedro Fernández fue quien entró al proyecto de Nicandro Díaz desde un principio, a protagonizar "Hasta el fin del mundo" en 2014 junto a la actriz Marjorie de Sousa; sin embargo, se dice que su inesperada salida se debió a los besos y que Pedor se daba con Marjorie, por lo que los celos de la esposa de Fernández, le impidieron seguir en el melodrama -y según lo dicho por el propio Pedro, fue totalmente falso-. Y el productor buscó su reemplazo inmediato, eligiendo a David Zepeda. Pero Pedro no se iría solo, pues también se llevó el tema de entrada de la telenovela que había sido hecho para el melodrama. Y en su lugar, fue elegido el tema "Te Amaré" de Miguel Bosé.

La Mexicana y el Güero (2020-2021)

Uno de los reemplazos más sonados recientemente fue el que ocasionó el actor Eleazar Gómez cuando daba vida al Dr. Sebastián de la Mora en "La Mexicana y el Güero", y aunque la telenovela ya iba muy avanzada y su productor Nicandro Díaz, ya tenía captítulos grabados de más, fue el actor quien fuera de la pantalla chica, protagonizó un escándalo legal, al haber sido acusado por su entonces novia, la modelo peruana Stephanie Vanzuela, de maltrato físico y psicológico. Fue esa la causa de fuerza mayor por la que su productor, tuvo que realizar un casting para sustituir al personaje de Gómez y eligió a Ferdinando Valencia, mismo que terminó con la trama. Aunque en entrevista, el actor dijo que no estaba tranquilo con el cambio, debido a que Eleazar siempre ha sido una estrella de las telenovelas; aún así, el público lo arropó.