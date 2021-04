Actores que han abandonado su exitosa carrera para dedicarse a religión

Después de años de dedicarse a la actuación y de haber logrado ser estrellas muy exitosas con su participación en varios melodramas, ellos han sido algunos actores y actrices que decidieron hacer a un lado ese éxito para dedicarse a vivir su vida espiritual; es decir, han abandonado sus carreras para dedicarse a la religión, que sea cual sea, seguro se sienten mejor hoy en día.

Entre ellos, quienes se encuentran un poco en el olvido, pero siguen siendo recordados, figuran algunas estrellas como los mexicanos Valentino Lanús, la asediada ex estrella de telenovelas Allisson Lozz, Karyme Lozano, ya actriz colombiana Maritza Rodríguez, entre otros.

Y es que, luego del éxito que tuvieron como actores y en varios de los casos, protagonizaron los melodramas más recordados y exitosos, la estrellas que hoy sólo permanecen vigentes en redes sociales, tras irse alejando poco a poco de los foros de grabación y las cámaras, han dado -por decisión personal- un giro de 360 grados a su vida y hoy, sólo los recuerdos de sus actuaciones quedan.

Valentino Lanús

Este actor nacido en Ciudad de México y que está a punto de cumplir 46 años el próximo 3 de mayo, cerró su capítulo como actor y le dio vuelta a la página para dedicarse a ser un guía espiritual tipo monje tibetano. En su cuenta oficial de Instagram, el protagonista de "El Juego de la Vida" (2001), se casó con la madre de su pequeña hija María Magdalena y no forma parte del medio artístico.

Entre sus melodramas más recordados, figuran "Primer amor... a mil por hora" (2000) en el que trabajó al lado de Kuno Becker, Ana Layevska y Sebastián Rulli. A éste le seguirían algunos como "Mariana de la noche" (2003), "Amar sin límites" (2006) y "Las tontas no van al cielo" (2008) con Jacky Bracamontes y Jaime Camil. El último melodrama de Televisa en el que figuró, fue "Amor Bravío" en 2012.

Hoy, es un orgulloso papá y guía espiritual del lo que da cuetna en su perfil de Instagram. También se le ve disfrutando de la vida como todo un trotamundos, pues en su afán de ser feliz, los viajes son lo que lo llenan además de disfrutar a su familia.

Karyme Lozano

Luego de figurar en un total de 12 melodramas de Televisa y Venevisión y protagonizar algunos de estos como "Tres Mujeres" (1999-2000), "El Manantial" (2001-2002), "Niña amada mía" (2003), "Amar sin límites" (2006-2007) o "Quiero Amarte" (2013-2014), la actriz Karyme Lozano unió su vida a la de Michael Joseph Domingo, con el que tiene cuatro hijos, aunque dos de ellos son adoptados (los menores).

Con la perdida de su padre, lo cual que ha dolido produndamente, la ex actriz -que hoy en día también se dedica a la producción de cine-, se inclinó por la religión católica y desde entonces se dedica a promover valores y defender su fe. Incluso ha formado parte de congresos católicos en Estados Unidos (país donde vive) Centro y Sud América. Y por si fuera poco, también ha compartido algunas ideas con el también ex actor Eduardo Verástegui, quien lucha constantemente contra el aborto.

Allisson Lozz

Esta retirada actriz inició su carrera desde niña cuando formó parte de Código F.A.M.A. (2002), el reality show infantil en el que participó; y por su gran desempeño en el escenario, se ganó la oportunidad de una beca para estudiar actuación en el CEA Infantil (Centro de Educación Artística de Televisa).

Su paso por las artes escénicas dejó muchas huellas, desde haber incursionado en la música para telenovelas como varios protagónicos que, juntos a los galanes más codiciados de la época la ex estrella de television figuró. "Alegrijes y rebujos" (2003), "Misión SOS" (2004), "Rebelde" (2005), "La dos caras de Ana" (2006), "Al diablo con los guapos" (2007), "Las tontas no van al cielo" (2008) y "En nombre del amor" (2008), fueron algunas de las producciones en las que la ex actriz que ha dicho que con tan solo de acordarse de las presiones que tenía como actriz, le generan dolores de cabeza, figuró como protagonista en su mayoría.

Hoy, además de haberse despedido para siempre de los foros de grabación, para casarse con Eliu Gutiérrez, también es una importante empresaria del ramo cosmético y vive en Estados Unidos. Tiene dos hijas a las que adora y está educando en la religión llamada Testigos de Jehová.

Maritza Rodríguez

Esta actriz colombiana que actualmente tiene 45 años, cuenta con un historial de 23 telenovelas que entre producciones de Telemundo -en su mayoría- y Televisa, fue una figura muy vista en los melodramas. En 2018 anunció su retiro de los foros de televisión para anunciar que se dedicaría a la religión Judía, lo que causó sorpresa entre sus fanáticos y los productores de televisión, así como en sus fanáticos.

Fue en 1996 cuando debutó en la telenovela "Mascarada" y tras 8 participaciones más, en 2004, grabó en Venezuela "Ángel Rebelde". Maritza Rodríguez es recordada por sus personajes de villana; pues a decir verdad, es una de las facetas que desarrolló muy bien.

Hoy, está muy vigente en su cuenta oficial de Instgram, en la que comparte cada paso que da como judía y se ha deshecho de todo lo que no necesita para vivir, enviando algunas cosas a Colombia y a Miami que son sus zonas principales, según expresó en uno de sus útlimos vídeos publicados en su perfil. Está casada con el productor Joshua Mintz y tienen dos hijos.