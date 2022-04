Actores de Vencer la Ausencia que han compartido crédito en otras historias

Luego de darse a conocer el elenco de la telenovela "Vencer la Ausencia" que estará llegando en unos meses a la pantalla chica de Televisa, y después de rememorar su andar por las telenovelas, se ha caído en cuenta que ellos son seis de los actores del melodrama de Rosy Ocampo, que han compartido crédito en otras historias.

Ellos no son nuevos en la farándula; es decir, tienen entre dos y tres décadas de trayectoria artística y un buen número de telenovelas y otras producciones en su haber, así como obras de teatro. Y este 2022, ya coinciden en los foros de la televisora de San Ángel y en las locaciones donde se graba "Vencer la Ausencia".

Esta primera tercia de actores que compartieron créditos protagónicos en la telenovela "Mujeres de Negro" (2016) y se trata de Mayrín Villanueva y Alejandra Barros, quienes junto a Ximena Herrera protagonizaron el melodrama. Y Alexis Ayala tuvo una participación especial que dejó huella a lo largo del melodrama.

Pues la historia producida por Carlos Moreno Laguillo para Televisa, retrata la vida de tres mujeres que ya estaban al borde de la locura tras soportar cada una sus matrimonios con hombres que les causaban serios problemas y estragos en su vida. Por su parte, Mayrín Villanueva y Alexis Ayala, daban vida a Vanessa y Julio; éste comenzó a enredarse en negocios turbios y no sólo se acostumbró a engañarla y a mentirle, sino que además hizo que ella y Diego -el hijo de ambos-, vivieran en constante peligro.

Alejandra Barros hacía pareja con Francisco Gattorno eran la segunda pareja del melodrama y sus problemas residían en los maltratos físicos y psicológicos de Lorenzo, quien dejó de ser su príncipe azul y se convirtió en su peor pesadilla, un hombre violento que no le mostraba respeto. Y por último, Ximena Herrera y Mark Tacher daban vida a otro de los matrimonios que tenían serios problemas debido a que él dejó de apreciar su vida y la ayuda que su esposa le ofrecía por estar sumergido en una asfixiante depresión que no sólo lo llevó a atentar contra sí mismo, sino también contra su mujer.

Tras esto, ellas se unen y deciden terminar con la vida de sus esposos, pero no contaron con que tendrían todo en su contra y ahora son las principales sospechosas del crimen propiciado por una bomba que colocaron en un bote en el que los tres se fueron de paseo.

Y el primero en recordar esta tercia de actores en una misma telenovela, fue el periodista independiente Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex, que resumió sus participaciones en dos telenovelas en las que los tres han coincidido un par de ocasiones:

De #MujeresDeNegro (2016) a #VencerLaAusencia (2022). Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Alejandra Barros ya graban la nueva historia del universo #Vencer que estrenará en el próximo mes de julio.

Por otro lado, y un año después de "Mujeres de Negro", otro trío de actores que trabajaron por primera vez juntos al lado de Rosy Ocampo, fueron David Zepeda, Ariadne Díaz y el casi recién llegado a México, el ecuatoriano Danilo Carrera. Ellos protagonizaron el triángulo amoroso y peligroso de la tama, ya que el melodrama se centró en los peligros de la migración y de los problemas que se pueden ocasionar por comprar una mica de otra persona, todo con tal de tener una mejor vida y un trabajo mejor pagado en Estados Unidos.

El problema se hace cuando el protagoista recibe un citatorio de la corte, pues es acusado de asesinato. Éste se entera de ella, y le pide a sus abogados que la busquen para que testifique a su favor. Ella trata de evitar acudir al juicio a toda costa y busca al hombre que le vendió la mica.

Estela quiere huir de allí, sin embargo, no puede hacerlo, porque si es atrapada y deportada a México, su vida y la de su pequeña hija corren peligro allí. De esta manera, y ante el temor de que Ryan en verdad sea un asesino, Estela se decide por el menor de los males, y miente en el juicio de Ryan Cabrera, declarando que ella y Ryan estuvieron juntos a la hora que asesinaron a aquel hombre. Pero todo se les saldrá de las manos cuando ambos se enamorar uno de otro y tienen que hacer frente a las adversidades de la vida.

Por su parte, Chema Cortés reunió a esta tercia de actores en una misma postal y escribió: "De #LaDobleVidaDeEstelaCarrillo (2017) a #VencerLaAusencia (2022). David Zepeda, Ariadne Díaz y Danilo Carrera ya graban la nueva historia del universo #Vencer que estrenará en el próximo mes de julio".

Como se ha dicho antes "Vencer la Ausencia" ya tiene fecha de estreno para este 2022 y la propia Rosy Ocampo -su productora- ha confirmado que será a partir del próximo 18 de julio que la telenovela se pueda disfrutar en el horario estelar de las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas en México.

