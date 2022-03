Actores de Los Ricos También Lloran celebran que han terminado grabaciones

Después de seis meses de grabaciones del remake de "Los Ricos También Lloran", algunos actores del elenco han celebrado que ya llegaron a la etapa final de permanecer por varias horas al día entre locaciones y foros de grabación para llevar a cabo la historia que en 1979 fuera protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra.

La algarabía de los actores que interpretan a los altos ejecutivos de las empresas Salvatierra no podía ser más evidente, luego de que el pasado jueves, compartieran la que sería la última escena en el corporativo y en su rol dentro de sala de juntas.

La primera en compartir dicha emoción fue Fabiola Guajardo, quien da vida a la temible Soraya Montenegro, a través de las historias de su cuenta de Instagram en un vídeo en formato blanco y negro, pero que claramente denota la dicha del equipo de actores que forman parte de la producción de Carlos Bardasano para Televisa Univisión.

Actores como Azela Robinson, Diego Klein, Rubén Sánchez, Mario Morán, Michelle Jurado, Mimi Morales, Lore Graniewicz y Alejandra Barros, fueron etiquetados en el vídeo compartido por la guapa actriz Fabiola Guajardo el pasado miércoles; así como a la propia página de Instagram de "Los Ricos También Lloran".

No obstante, personajes claves como el de Claudia Martín quien da vida a Mariana Villarreal, Sebastián Rulli que personifica a Luis Alberto Salvatierra -los protagonistas- y la propia Fabiola Guajardo que lleva el papel de Soraya Montenegro -la villana-, seguirán en grabaciones hasta la próxima semana.

En tanto, todavía falta mucho por ocurrir en la telenovela, aunque las grabaciones ya hayan terminado para la mayoría de los actores; pues son varios nudos los que tendrán que desenredarse para descubrir qué hay detrás del misterio e intriga de la historia.

La escena del último "¡Corte y queda!" también fue compartida por diversos actores del melodrama, así como por el periodista Chema Cortés a través de su cuenta @noveleandomex de Instagram, la tarde del miércoles pasado.

Por lo pronto, y si quieres descubrir más de "Los Ricos También Lloran", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

