Actor se integra a las grabaciones de Vencer la Ausencia en su recta final

Han pasado ya los primeros 25 capítulos de la telenovela "Vencer la Ausencia" y en su recta final de las grabaciones, se ha unido un actor a la trama que se dice, podría cambiar el rumbo de la historia. Se trata de Rodrigo Murray y figurará en los últimos episodios de esta cuarta entrega de la franquicia "Vencer".

De acuerdo al Canal de YouTube ADJORI, la productora Rosy Ocampo y su equipo, habrían hecho algunos ajustes para darle más agilidad a la historia que gira e torno a Esther, Celeste, Julia y Rayo, personajes protagonizados respectivamente por Mayrín Villanueva, Alejandra Barros, Ariadne Díaz y María Perroni Garza.

No obstante, esta tercera producción -pese a su elenco y la historia-, no habría dado los resultado esperados para Rosy Ocampo y su equipo de producción, por lo que estarían apostando por darle otro toque a la trama de "Vencer la Ausencia".

En tanto, Rodrigo Murray, también actor del programa cómico de Televisa "Renta Congelada", ya inició con las grabaciones del personaje que le tocará interpretar que curiosamente llevará el nombre de Homero, como al que le da vida el actor David Ostrosky, quien es padre de Ángel Funes (Danilo Carrera); lo que indicaría que su participación sería para dar vida a Homero Funes en su etapa de joven.

Y todavía se podría concretar aún más dicha teoría, debido a que ya ha tenido escenas compartiendo créditos con el propio Danilo Carrera y Alexis Ayala, quien da vida a Braulio.

Y Rodrigo Murray no será el único actor que se unirá a la trama de esta cuarta entrega de la franquicia "Vencer", pues aunque no se revelaron los nombres de los otros famosos, se sabe que hay más intérpretes que formarán parte del multiverso "Vencer".

Las grabaciones de "Vencer la Ausencia" se terminarán las primeras semanas de septiembre. En tanto, Rodrigo Murray marca su regreso a los melodramas con esta historia, después de que fue el villano de la telenovela "Médicos, Línea de Vida" (2020), protagonizada por Livia Brito y Daniel Arenas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!