Actor de El Señor de los Cielos sustituirá a Eleazar en La mexicana y el güero

Luego de que el productor de la novela, La mexicana y el Güero, Nicandro Díaz, expresara a través de un breve comunicado de prensa que el actor, Eleazar N, sería sustituido en la historia debido al problema que enfrenta con la justicia. El productor de Televisa también aprovechó al mismo tiempo para anunciar que realizaría un pequeño castong.

“Respecto a los acontecimientos relacionados con el actor Eleazar Gómez, la producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta dentro de la telenovela 'La mexicana y el güero', para lo cual realizaremos un pequeño casting en próximos días”, se lee en el comunicado.

Ante este anuncio, se comenzó a especular que Eleazar podría ser sustituido por el actor de 'El Señor de los Cielos', Sebastián Caicedo, quien daría vida a 'Sebastián de la Mora' en el melodrama, según una publicación de la revista TvNotas. Caicedo es conocido por trabajar en dicha serie de Telemundo, además de ser el esposo de la actriz Carmen Villalobos.

La revista también aseguró que que hay otro candidato; se trata del actor Santiago Ramundo, quien ha participado en Médicos, líneas de vida, Sueños de Amor, entre otras. La revista asegura que ambos actores se han mostrado muy interesados en el papel de Sebastián de la Mora, sin embargo, la producción ya habría seleccionado a Caicedo.

Eleazar N fue detenido por las autoridades mexicanas el pasado 5 de noviembre, tras ser acusado de golpear y tratar de estrangular a su novia, Stephanie, quien pidió ayuda a sus vecinos tras ser violentada por su novio. Mientras que muchos famosos han mostrado su apoyo al actor, otros no han dudado en manifestar su repudio, entre ellos Laura Bozzo, quien llamó al protagonista de Atrévete a Soñar, desgraciado. La presentadora de televisión no dudó en apoyar a la modelo e hizo un llamado a las mujeres a no permitir que las agredan.

"INDIGNANTE mi apoyo total para @tefivalenzuela y felicitarla por el valor de denunciar,esto no se puede tolerar ósea que te creíste Eleazar que por que eras actor famoso podías hacer algo así pues NO a la carcel tú y todos los desgraciados que se atreven a tocar a una mujer BASTA NI UN SOLO GOLPE no lo permitan levantemos la voz no se queden calladas estoy para apoyarlas", acompañó la conductora junto a una imagen de la modelo.

