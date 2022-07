Actor José Ron revela posible fecha de estreno de La Desalmada 2

Tras la presentación de la plataforma ViX+, propiedad de la nueva cadena Televisa Univisión y con ésta, proyectos como la serie "La Mujer de Diablo" (2022), el actor José Ron confirmó que ya se viene "La Desalmada 2" y reveló posible fecha de estreno.

Pues luego de "La Desalmada" y de dejar ver las ganas que el elenco tiene de volver a dar vida a los entrañables personajes del melodrama que hicieron historia, José Ron -quien es el protagonista masculino-, dijo que en los próximos meses estaría de vuelta la historia de amor entre Rafael Toscano (interpretado por él) y Fernanda Linares (Livia Brito).

Mientras tanto, el actor dijo que Cristo Beltrán es un personaje muy diferente a todo lo que ha hecho en su carrera artística: "Un personaje distinto de lo que me han visto [hacer] en televisión y también de lo que yo he venido haciendo en mi carrera. Ha sido un reto, una gran experiencia, un regalo".

El actor, quien está feliz en su relación sentimental con la presentadora de tv argentina Luciana Sismondi, también dijo estar muy agradecido con la producción de esta nueva aventura que fue producida para la plataforma ViX+: "Y estoy muy agradecido con 'La Mujer del Diablo', con [Carlos] Bardasano, con Patricio [Wills/ productor de W Studios], con Televisa, con Univisión; estoy muy emocionado".

Y a la par de contar que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida tras hacer música (algo de lo que más disfruta hacer), José Ron dijo a la prensa: "Y como lo comentas, sí, el próximo año [2023] se viene 'La Desalmada 2', no lo había dicho, pero mira, primera vez que lo hablo aquí con ustedes".

Entre tanto, el actor de 40 años, dejo ver que su relación con Luciana Sismondi es muy abierta y de mucho respecto y no hay celo por parte de la guapa famosa por sus escenas de romance con actrices como Carolina Miranda, con quien protagoniza "La Mujer de Diablo" o con la cubana que hizo "La Desalmada", producción de José Alberto 'El Güero' Castro en 2021.

"Vivimos lo de nosotros también en privado; yo creo que no soy un actor, no somos dos personas que compartimos toda nuestra vida privada, también hay que guardar un espacio para eso y creo que también lo hemos demostrado; ella me apoya, yo lo apoyo y estamos muy contentos".

Así mismo compartió: "No, al contrario, le gusta ver todo y le gusta también ver lo que yo hago y se pone bien padre", por lo que dejó abierta la posibilidad de sellar su relación con una boda.

