Acorraladas, Samanta y Mirta se traicionan mutuamente en Contigo sí

Luego que las cosas le salieran mal tras la falsa acusación de fraude hacia Ángela (Alejandra Robles Gil), las villanas Samanta Vega y Mirta Morán sacaron las garras y se traicionaron mutuamente para intentar “salvar sus pellejos”, la primera señalando a su “amiga” de ser la autora del desfalco a la fundación Josué Gutiérrez, y la segunda queriendo quedarse con su dinero.

A dos semanas del cierre de la telenovela “Contigo sí”, producida por Ignacio Sada para Televisa, todo va tomando su curso y dos de las antagonistas principales de la historia puede que muy pronto tengan su merecido luego de que les fallara su estrategia de acusar a Ángela de defraudar y robarse el dinero de la fundación, pues no contaban con el plan de Álvaro (Danilo Carrera) y Leonardo (Brandon Peniche) para salvar a la protagonista.

Acorraladas por las evidencias, Samanta (Bárbara Islas) y Mirta (Anette Michel) se traicionaron mutuamente en el capítulo más reciente de “Contigo si” y aunque la hija de Gerardo Vega le sugirió a la policía investigar a la otra, la madre de Leonardo no quita el dedo del renglón para despojarla de su fortuna volviendo la loca.

El episodio 109 podría haber marcado el destino de Ángela pues la policía había acudido al hospital a notificarle su traslado a un reclusorio mientras se desarrollaba la investigación por fraude, pero justo en ese momento arribó Leonardo con las pruebas para echar atrás esta resolución, presentando los recibos de los donativos y el dinero en efectivo que faltaba declarar.

Ante la ira de Samanta, que no podía creer que la protagonista se había salvado de último momento de ir a la cárcel, Leonardo sugirió a los detectives investigar a la dueña del Centro Hospitalario Vega y también a Mirta Morán, su propia madre, como las autoras del robo y el desfalco a la fundación, algo que hizo sentirse acorralada a la villana.

Instantes después, Samanta y su abogado recibieron la visita de uno de los investigadores al que habían sobornado, quien les dice que él tiene que basarse en evidencia para poder acusar a alguien, por lo que la todavía esposa de Álvaro decide jugar una de sus cartas y sugerir que se investigue a Mirta Morán como la autora del fraude.

Por su parte, Mirta está desesperada luego de que todo el dinero desapareciera de su caja fuerte, por lo que le llama a Samanta y ésta le dice que tenga cuidado pues la policía ya anda tras tus pasos, por lo que no le conviene hacer un alboroto y ponerse en evidencia pues podrían fincarle alguna acusación.

No obstante, Mirta no está dispuesta a doblar las manos y no ceja en el intento por volver loca a Samanta, por lo que sigue con su plan e insiste al abogado de ésta que la ayude a declararla incompetente, pero lo que no sabe es que él es leal a su cliente, y tras a ver que Mirta se quedó sin un peso, le cuenta todo a Samanta, quien ahora sí no tendrá piedad contra la madre del protagonista.

Por otra parte, Leonardo ha decidido romper toda relación con Alma e iniciar los trámites de su divorcio, aún sin saber qué pasará con su hija pero intentará hacer todo lo legal por obtener derechos sobre la bebé, aunque por el momento Alma se encuentra en el extranjero.

