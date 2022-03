Abren los ojos a Luis Alberto sobre supuesto embarazo en Los Ricos También Lloran

La verdad siempre sale a flote y en el décimo capítulo de la telenovela "Los Ricos También Lloran", llegó de la nada, el héroe que le abrió los ojos a Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) en relación al supuesto bebé que espera su novia, la malvada Soraya Montenegro interpretada por Fabiola Guajardo.

Una plática entre Patricia Luna de Castillo (Michelle Jurado) y su esposo Felipe Castillo (Antonio Fortier) sería la válvula de escape que revelaría la verdad a Luis Alberto Salvatierra. Y es que, ante los problemas económicos en los que se han visto inmersos últimamente, y ante su embazo de su tercer hijo, Patricia acepta ser cómplice de Soraya Montenegro.

Pues ella descubre en el cajón del escritorio de Patricia, una prueba de embarazo positiva, justo lo que necesitaba para convencer a Luis Alberto de que deben formalizar su relación y casarse para poder quedarse con más de la mitad de las acciones de Empresas Salvatierra.

Pero cuál sería su sorpresa, que después de llorar con Patricia y hacerle ver que desde la llegada de Mariana Villarreal (Claudia Martín) a la empresa y su relación con su novio Luis Alberto están de cabeza, y de que ésta acepta coludirse con ella, pues tampoco soporta a Mariana, el marido de su cómplice la descubriera.

Por otro lado, Soraya ya hizo lo suyo; le arrebató a Luis Alberto a Mariana y se lo llevó de compras, no sin antes ir a ver una ginecóloga que por supuesto Soraya compró y juntas, le hicieron creer a Luis Alberto con un ultrasonido, que efectivamente está embarazada, lo que sin duda, lo ha ilusionado sobre la idea de convertirse en papá por primera vez.

Incluso, ya hasta empezaron a crear el guardarropa con ropita amarilla, pues todavía no saben el sexo del bebé. La trampa de Soraya servirá para ganar tiempo y embarazarse de Luis Alberto lo antes posible. Pero no contaba con que el esposo de Patricia (su cómplice) -un hombre de sólidos principios y buen corazón-, derrumbaría sus planes.

Felipe Castillo se apersona en el estacionamiento de Empresas Salvatierra, justo cuando Luis Alberto iba llegando a la empresa. Éste se presenta con él y le hace ver que es su esposa Patricia la que está embarazada y no Soraya como le han hecho creer. Pues ésta se ha aprovechado de su prueba de embarazo positiva para convencer a Luis Alberto que será papá en unos meses.

Lo que por supuesto sorprende a Luis Alberto, pues no se esperaba dicha confesión y claro, le dará esperanzas de poder tener una relación con su amada Mariana, con quien ha logrado tener el más puro amor. Para descubrir qué pasará en "Los Ricos También Lloran", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

