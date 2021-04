A sus 76 años, Anel Noreña presume figura con bañador negro y le llueven los comentarios

Luego de que hace unos días, Anel Noreña fuera nombrada la heredera universal de José José, la ex espoda del Príncipe de la Canción sorprendió a los usuarios de internet al posar en un bañador negro con el que resalta su figura.

Fue a través del perfil de Instagram de la periodista y conductora de televisión, Shanik Berman, quien también es íntima amiga de la vedette y actriz mexicana de cine, teatro y televisión, quien compartió un video en donde se ve a Anel Noreña lucir espectacular en traje de baño a sus 76 años.

''Agarré in fraganti a Anel Noreña con su traje de baño, se va a asolear en la terraza de Televisa acabando el programa Hoy. Miren lo que se comía José José'', escribió Shanik para acompañar el video que ha generado diversas reacciones en internet.

Mientras la periodista graba, la ex de José José aprovechó para asegurarse que todo estuviera en su lugar y explicar los beneficios de asolearse, además de señalar que bailara y lo tendrá que hacer muy bien.

Mientras se prepara, Anel explica al la comunicadora los beneficios de asolearse: "(Voy) a asolearme a la terraza porque eso le da un vigor a mis piernas increíble y el otro día se me lastimaron en los ensayos, voy a bailar y tengo que bailar muy bien".

Mientras unos de los usuarios apoyaron a Shanik otros la criticaron por compartir un momento tan íntimo de la actriz de televisión e incluso hubo otros que aprovecharon este post para agradecerle a la periodista el apoyo que le ha brindado a Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, quien causó tremendo escándalo al decir que Enrique Guzmán la había tocado indebidamente.





“Tan preciosa anel, me encantas!!!!”, “Hermosa señora”, “ No me gustaria verme ante el publico con esas prendas,a esa edad no creo que a Anel estuviera de acuerdo,, especialmente cuando se pierde peso,pero es 1 sra hermoza todavia!!!”, “Como se atreve a hacerle esto a una señora tan mayor, pero la burla se paga y esta la pagara”, “ No manches, como subes eso, eres tremenda burlona!”, son algunas reacciones en el post del video.

A 24 horas de la publicación está alcanzó las 15 mil reproducciones y diversos comentarios entre los que los fans de Anel Noreña no dudaron en expresar que luce muy bien a su edad.