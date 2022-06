A punto de arrancar grabaciones de El Conde con Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga

Luego de un tiempo alejado de la pantalla chica y de los melodramas, dándose a desear con sus millones de fanáticos en varias partes del mundo, su regreso a Telemundo ha sido confirmado por él mismo; se trata del actor Fernando Colunga, quien tras haber firmado contrato con la empresa desde enero de 2020; todo parece indicar que este 2022 sí se integrará de manera definitiva a la televisora para protagonizar "El Conde" junto a Ana Brenda Contreras y Marjorie de Sousa, haciendo el triángulo amoroso de la serie; y las grabaciones están a punto de arrancar.

Pues fue con su presencia a mediados del mes de mayo, junto a estrellas como Kate del Castillo y Jaime Camil, Fernando Colunga confirmaría de una vez por todas su regreso a los melodramas como Alejandro Gaitán, en el remake de "El Conde de Montecristo" del escritor francés Alexandre Dumas, luego de la presentación de algunas producciones de Telemundo para 2022-2023, en el upfront de la televisora.

Y al elenco, ya se han integrado actores que recientemente han tenido participación en melodramas de Televisa como Sergio Sendel, Chantal Andere y Omar Fierro, quienes vienen de hacer sus villanías en "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022), así como Marjorie de Sousa que dio vida a la también villana Julia Torreblanca en "La Desalmada" (2021) y esta vez, será la tercera en discordia entre Contreras y Colunga.

Un prometedor elenco

Otro actor hasta el momento confirmado es Víctor González, a quien más recientemente se le vio actuar como el malévolo León Alfaro en el remake de "Los Ricos También Lloran" (2022), así como Erika de la Rosa, quien junto a Marjorie de Sousa y Omar Fierro, formó parte de los 10 capítulos con diferentes historias, de la serie "Amores que Engañan" (2022) de Life Time.

"No hay ventura ni desgracia en el mundo, si no la comparación de un estado con otro; eh ahí todo. Sólo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Es preciso haber querido morir, amigo mío, para saber cuán hermosa y buena es la vida y no olviden nunca que hasta el día en que Dios se digne a descifrar porvenir al hombre, toda la sabiduría humana estará resumida en tus palabras, Confiad y esperar. Edmundo Dantés, Conde de Montecristo", se escucha decir a Fernando Colunga con voz ue enamora en el upfront de Telemundo.

"El Conde", figurará dentro de las próximas producciones de Telemundo que recientemente anunció, y a decir verdad promete mucho. Las grabaciones están a punto de iniciar y aunque todavía no hay una fecha de estreno indicada, puede ser que sea durante el 2022 que se pueda disfrutar de la serie de acción y drama, amor y desamor.

"Vamos a esperar que, sobre todo que el público esté contento, que al público le guste, porque ese es el objetivo del trabajo," dijo Fernando Colunga en entrevista con el periodista Quique Usales de "Hoy Día".

Lo que sí es un hecho que, después de grabar la serie argentina, también con Telemundo "La Historia de un Clan", Fernando Colunga tiene muy contentos a sus millones de fanáticos por verlo de vuelta en la pantalla chica a través de los melodramas.

