A pesar de Livia Brito, elenco de primera salvará el rating de La Desalmada

Este lunes 5 de julio es la fecha que muchos fanáticos han estado esperando para el estreno de la telenovela "La Desalmada"; sin embargo, aunque la producción promete mucho, hay un "negrito en el arroz -y no es precisamente Raúl 'El Negro' Araiza-", y que corresponde al nombre de la actriz cubana Livia Brito, que con su presencia podría derrumbar los planes de éxito del melodrama; aunque con el buen ojo de José Alberto 'El Güero' Castro, de elegir tal elenco que la conforma, salvará el rating a toda costa.

Y no es que la cubana de 34 años no sea buena actriz, pues precisamente su talento ante las cámaras de televisión, es lo que la ha posicionado como una de las favoritas de muchos; no obstante, su carrera se vio interrumpida desde el pasado 2020, cuando luego de su participación protagónica -también de la mano del Güero Castro- en el melodrama "Médicos, Línea de Vida" (2019) de Televisa, Livia Brito tomó unas vacaciones que no le dejaron nada bueno.

Y es que todo se debió al hecho de sentirse acosada y ver que su privacidad podría quedar al descubierto, cuando caminaba en bikini por la playa y el hotel de Cancún, Quintana Roo, México, junto con su entonces pareja Mariano Martínez y un fotógrafo de nombre Ernesto Zepeda la fotografió, al grado de agredirlo físicamente y quitarle su equipo.

Situación que le restó bastantes puntos ante el público mexicano que la tenía en un pedestal, y no sólo eso, sino que además, su reacción tan impulsiva, le costó también que los mismos productores de telenovelas no la tuvieran como una opción para sus nuevas producciones. Bueno, hasta se especuló que podría perder la jugosa exclusividad con Televisa, la casa que le abrió sus puertas cuando llegó a México hace más de una década para debutar en "Triunfo del Amor" (2010-2011).

Sin embargo, al darle una nueva oportunidad, José Alberto Castro, podría arriesgarse a "perderlo todo", debido a que hoy en día, son muy pocos los mexicanos que siguen queriendo a la cubana y para muestra basta un botón; pues los comentarios surgidos en redes sociales de los usuarios, han dicho que la historias les encanta, el elenco es de primera, sobre todo por el regreso a los melodramas de reconocidos actores como Marjorie de Sousa y Marlene Favela o la primera actriz Ana Martín, Azela Robinson o Eduardo Santamarina.

Sólo que al momento de ver que Livia Brito interpretará el personaje femenino principal de la historia y será pareja de galanes como Yahir o José Ron, las ilusiones literalmente se desmoronan y aseguran que sólo por la actriz no verán el melodrama.

Aunque por otro lado, la cubana se ha dedicado a reconquistar a su público mediante disculpas públicas a través de sus redes sociales y ha implementado otras estrategias como regalos hacia sus fanáticos y demás. Y en lo que respecta a la elección que ha hecho el hermano de Verónica Castro sobre el elenco, todo parece indicar que tiene buen tino.

Pero para ver si esta historia de corte campirano que representa el regreso de un clásico de los melodramas en México, se sugiere no perderse el estreno de "La Desalmada" este lunes 5 de julio a las 9:30 pm, por el Canal de las Estrellas.

