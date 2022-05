A diferencia de Los ricos también lloran, Amor dividido sí tendría final en domingo

Desde hace algún tiempo, Televisa había seguido la tendencia de poner el domingo los capítulos finales de diversas telenovelas que habían conseguido un buen rating durante su transmisión, como ocurrió con “La desalmada” y “Si nos dejan”, pero que se rompió recientemente con “Los ricos también lloran”.

Y es que el melodrama protagonizado por Sebastián Rulli y Claudia Martín tuvo su final este viernes a diferencia de otras telenovelas, que habían alargado el desenlace hasta el domingo con la intención de obtener mayor rating por parte de los televidentes.

Este detalle llamó la atención y más porque recientemente se reveló que “Amor dividido” sí tendría su final en domingo, pese a ser un melodrama que se transmite en el horario de las 18:30 horas por el canal de Las Estrellas y que ha obtenido una audiencia moderada.

Max y Abril tendrían su desenlace en fin de semana

De acuerdo con la cuenta fandom Sitio Novelero de Instagram, la telenovela protagonizada por Eva Cedeño y Gabriel Soto llegará a su final el próximo 5 de junio, día que cae en domingo, luego de tener 102 capítulos de transmisiones.

El melodrama producido por Angelli Nesma Medina ha alcanzado ratings de 2.5 millones de televidentes, suficiente para poner programar su último episodio en fin de semana, esperando así captar la atención de los espectadores, quienes han seguido de cerca la historia de amor de Max y Abril.

Hasta el momento, “Amor dividido” lleva transmitidos 85 episodios y al fin las cosas están tomando su lugar, pues la pareja protagónica ha comenzado ya una relación luego de terminar sus vínculos con sus respectivos ex, aunque Abril guarda un gran secreto.

En tanto, Bruno (Andrés Palacios) ha confirmado que es un hombre infiel y ahora está saliendo con Mariana engañando a Minerva (Jessica Más), mostrándose muy diferente a como era en un principio de la telenovela, donde no tenía ojos más que para Abril pero el dinero lo ha cambiado.

La noticia de que el final de “Amor dividido” sería en domingo fue recibida con beneplácito por los fans de la telenovela, quienes se mostraron complacidos porque este melodrama tenga la distinción que han tenido otras producciones con mayor rating.

“Me fascina esta novela, comencé a verla por Andrés Palacios y Eugenia Cauduro pero me encontré con muchos artistas buenos”, “Excelente”, “¡Me encanta! Muy buena”, “En su barra de horario lidera cómodamente”, “Sí, éxito moderado”, “Me gusta mucho la novela, no me la pierdo“, “¡Qué no se acabe! Me encanta“, “¿Por qué? Apenas va agarrando ritmo y ya la quieren terminar“, “Súmenle 102 capítulos más, ¿por qué lo bueno termina tan rápido?”, fueron algunas de las reacciones.

