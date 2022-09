Con gran aceptación inició la nueva versión de La Madrastra, historia que en el 2005 estelarizó Victoria Ruffo y César Evora, pero que ahora encabeza Aracely Arámbula y Andrés Palacios, sin embargo, no sólo los actores principales han acaparado la atención del público si no que el melodrama también cuenta con un elenco que ha llamado la atención de la audiencia, entre ellos, Adrián Di Monte, quien en una reciente entrevista confesó que hay algo que le incomoda de su papel y es tener que besar a la actriz Ana Tena.

Y aunque para el actor cubano, el ser el villano de La Madrastra implica una gran responsabilidad al encarnar a Álvaro, personaje al que Sergio Mayer le dio vida en el 2005, por el hecho de que será la primera vez en su carrera que se meterá en la piel de un villano, a Adrián Di Monte hay algo que no lo termina de convencer sobre su personaje.

Hace unos días, el también conductor de televisión ofreció una entrevista a la periodista de espectáculos, Shanik Berman, a quien le confesó que se siente incómodo en algunas escenas de La Madrastra. Y es que, el famoso de 32 años es pareja en la ficción de la joven actrriz, Ana Tena, quien a su vez es hija de Aracely Arámbula y Andrés Palacios, y con quien tiene algunas escenas de besos, situación que no le gusta, según confeso a la periodista.

Ana Tena tiene 18 años, y aunque sus encuentros amorosos son meramente profesionales, Adrián Di Monte, dijo sentirse incómodo con las escenas de besos, pues esta consciente de la diferencia de edad entre él y la joven actriz. “No, no me gusta besarla para nada, me siento incómodo", dijo el villano de la historia.

Asimismo, el actor cubano manifestó que no sólo él se siente incómodo con las escenas de besos, pues sus demás compañeros del set también se siente de esta forma porque la actriz tiene 18 años. "Y yo creo que todo el mundo en el set se siente medio raro cada vez que hay escenas de amor, tanto conmigo, como cuando ella se besa con otros tres actores, porque ella es muy jovencita; me recuerda a mi prima Rosalie cuando ella tenía 8 años y yo 15, y le decía: ‘Escuincla, échate para allá’”, dijo.

En cuanto a la idea de que se pudiera dar un romance en la la vida real entre él y Ana Tena, el novio de la también actriz, Sandra Itzel descartó de que esto llegara a suceder, pues próximamente ya quiere debutar como papá junto a su pareja. “¡Para nada!, no hay manera; es más, Sandra Itzel y yo queremos tener ya un bebé, quiero una niña, me derrito, me muero solo de pensar que mi princesita me diga ‘papá... Ya tenemos un hijo varón”.

