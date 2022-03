A 9 años de Amores Verdaderos, así luce Mía, la hija recién nacida de Kendra Ferreti

Una de las villanas que sin duda, ha marcado más la carrera actoral de la actriz Marjorie de Sousa, es Kendra Ferriti de la telenovela "Amores Verdaderos" (2012-2013) y a nueve años del melodrama, ha salido a la luz la identidad de la niña que hizo el pequeño personaje de Mía, la hija recién nacida de la malvada Kendra y así luce hoy.

Mía fue producto del "amor" enfermizo que Kendra Ferreti le tenía con Nelson Brizz (Guillermo Capetillo) en la producción liderada por Nicandro Díaz ("Mi Fortuna es Amarte" / 2021-2022) para Televisa y la bebé fue presentada por primera vez en televisión cuando apenas tenía 15 días de nacida, o sea, prácticamente cuando las grabaciones de la telenovela iban llegando a su fin ya que Mía nació luego de las villanías de su madre contra la familia Balvanera y contra Nelson Brizz.

Ahora, la pequeña Mía, que fue interpretada por la actriz infantil Ámbar Luz, tiene alrededor de 9 años de edad, prácticamente el tiempo que tiene de haber sido transmitida la telenovela protagonizada por Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Eiza González y Sebastián Rulli.

Lee también: Marjorie de Sousa luce bañador rojo con flotadores integrados desde la piscina

Incluso, fue la propia actriz infantil graduada del CEA Infantil, quien compartió una serie de postales en las que aparece en los brazos de los actores Eiza González (Nicole Brizz Balvanera), Francisco Gattorno, quien daba vida a Santino Roca Ortiz "Salsero", y en el regazo de Marjorie de Sousa y 'posando' junto a ella desde la incubadora.

"#telenovela @amores_verdaderos_of un día como hoy hace 9 años #grabando mi primera #telenovela #amoresverdaderos, tenía 15 días de nacida y mi #personaje era #mía hija de @marjodsousa y #guillermocapetillo. La producción de @nicandrodiazof me dio mi #primera oportunidad #chayito @mar_trebel mi hermana fue @eizagonzalez y grabé con un excelente elenco @televisa #orgullocea desde #reciennacida @cea_televisa @amores_verdaderos_of #nicandrodiaz", escribió la pequeña Ámbar Luz desde su cuenta de Instagram.

Lee también: Maribel Guardia aparece rapada para ¿nuevo proyecto de televisión?

Así mismo, la pequeña agradeció a Las Estrellas, la nota hecha sobre su participación como Mía en "Amores Verdaderos", revelándose que ella fue la hija de Kendra Ferreti y Nelson Brizz Nava, dos de los villanos de la historia.

Ámbar Luz, ha seguido su carrera en las telenovelas y luego de debutar junto a Marjorie de Sousa, ha tenido participación en telenovelas como "Corazón Indomable" (2013) o "De que te quiero, te quiero" (2013) cuando tenía meses y en programas unitarios como "La Rosa de Guadalupe", "Como Dice el Dicho" y "Esta Historia me Suena" de Televisa.

Ámbar Luz llegó al mundo un 27 de febrero de 2013 y hoy en día utiliza su cuenta de Instagram en la que tiene 24.4 mil seguidores y aproximadamente 2 mil publicaciones, para compartir algunos llamados en diferentes proyectos, así como su día a día.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!