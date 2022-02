A 26 años de Cañaveral de Pasiones, Angélica Aragón y Juan Soler harían Vencer la Ausencia

Las nuevas noticias no paran se sorprender en el mundo de las telenovelas; y es que todo parece indicar que este 2022 la primera actriz Angélica Aragón y el argentino Juan Soler se volverán a encontrar de nuevo en los foros de grabación en una nueva telenovela que se vislumbra este 2022, luego de que hace 26 años trabajaron juntos como madre e hijo en "Cañaveral de Pasiones" (1998).

Tras la exitosa saga de la franquicia "Vencer" de Rosy Ocampo, se vislumbra una cuarta producción; se trata de "Vencer la Ausencia", proyecto para el que hace unas semanas, se estaría confirmando la participación de Angélica Aragón como la protagonista mayor de la telenovela y estaría también, marcando su regreso a la televisora que la vio nacer y crecer como actriz en 1980, con un total de 14 melodramas, siendo el último "Cañaveral de Pasiones" (1996).

"Vencer la Ausencia" se espera para finales de este 2022, y será una de las historias que forme parte de la nueva fusión Televisa Univisión que se viene cocinando desde 2021. Además de Rosy Ocampo, Silvia Cano es la productora asociada, así como en las historias de "Vencer el Miedo", "Vencer el Desamor" y más recientemente "Vencer el Pasado".

Por otro lado, un actor que además de ser galán de telenovelas, es recordado por su protagonismo de muchas de éstas, obedece al nombre de Juan Soler de origen argentino, cuyo nombre ya empieza a sonar fuerte para "Vencer la Ausencia"; información que ha sido compartida por el también periodista de espectáculos Chema Cortés en su sitio @noveleandomex de Instagram.

La información salió de la boca del periodista de espectáculos Juan José 'Pepillo' Origel en su programa "Con Permiso" de Unicable, en el que dejó ver que, quien diera vida a su último personaje protagónico en "La Mexicana y el Güero" (2020-2021), sería uno de los primeros actores confirmados para la cuarta entrega de Rosy Ocampo.

Entre tanto, otro de los datos sobre "Vencer la Ausencia", es que será a finales de este 2022 que se esté estrenando el melodrama y como las demás, podría ocupar el horario estelar de las 8:30 pm, por el Canal de las Estrellas.

Al momento, Rosy Ocampo no se ha pronunciado al respecto de los protagonistas y demás actores que conformarán el elenco de "Vencer la Ausencia"; lo que sí ha puesto en alto, es la creación de la sonada fusión entre Televisa y Univisión que ya es una realidad de este 2022.

Por lo que utilizó su cuenta de Instagram para compartir uno de los promocionales que ya se pueden ver dentro de la programación de los canales de Televisa:

"Hoy inicia una nueva etapa en la gran historia de nuestra empresa: #TelevisaUnivision, el mundo en nuestro idioma. 15 mil colaboradores unidos a través de la creación de historias, deportes y noticias en todas las plataformas", se lee en un post del pasado 31 de enero, fecha en la que arrancó la campaña televisiva de la misma.

