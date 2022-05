A 22 años de Teresa, Angelique Boyer presume foto junto a famosa actriz

Novelas van y vienen en la pantalla chica; pero lo cierto es que desde que ambas hicieron "Teresa" (2010), la amistad las unió para no alejarse jamás (hasta el momento) y a 22 años del recordado melodrama de 'la hembra mala', así lucen Angelique Boyer, Sebastián Rulli y la famosa actriz; se trata de Fernanda Castillo que se puede ver en una foto que compartió la francesa.

Y es que desde que dieron vida a Teresa Chávez Aguirre y Luisa de la Barrera, hermana de Alejandro de la Barrera (Sebastián Rulli), a quien Teresa le hizo mucho daño quitándole al novio para ilusionarlo y luego dejarlo botado (Daniel Arenas / Fernando Moreno Guijarro), lejos de hacer sus maldades, Angelique Boyer le ha demostrado su cariño incondicional a su colega, Fernanda Castillo.

Pues en septiembre de 2020, la novia de Sebastián Rulli recordaba a su mejor amiga con un post dedicado a ella: "Un SÚPER #tbt dedicado con amor a @fernandacga que últimamente nos llena de alegrías!! Celebró este año recordando todos estos buenos momentos! Bien acompañadas y veces solas. En la locura del ritmo de nuestras vidas especialmente aquellos años! Te adoro @fernandacga y a todos los que acompañan estos recuerdos".

Lee también: Cuando Alicia Villarreal puso los ojos en Angelique Boyer para su bioserie

¡Sólo les falta ser comadres!

También, desde que nació Liam, el hijo de Fernanda Castillo y el actor Erik Hayser, Angelique Boyer y Sebastián Rulli no han dejado de apoyar a la actriz luego de los problemas de salud postparto que enfrentó anteriormente; y este 2022, así reconoce la protagonista de telenovelas, su amistad:

"Hay veces que el tiempo corre a otra velocidad que la vida misma. Pasan muchas cosas durante ese tiempo, pero al encontrarnos es como si el amor y la amistad hubieran hecho una pausa. La emoción de abrazarnos y sentir eso tan especial que nos ha unido desde hace tantos años se siente fuerte y duro. Gracias @fernandacga por compartirnos tu talento en el escenario y transmitirnos tantas emociones con esta historia tan bien contada e interpretada por todos el elenco. Te Amamos!!! #love #amistad #hermanitaquerida #7vecesadiós #teatro #aplausosdepie".

Lee también: ¡Cuerazos! Así lucían Angelique Boyer y Livia Brito en bañador en Abismo de Pasión

Un cariño incondicional

El reencuentro entre la tercia de estrellas de la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, sucedió el sábado pasado, cuando Angelique Boyer y Sebastián Rulli fueron a ver a Fernanda Castillo en "Siete Veces Adiós", puesta en escena que Fernanda comparte con Alan Estrada, Jannette Chao, Vince Miranda y Salvador Suárez.

Por lo que Angelique no pudo dejar de compartir su primer reencuentro luego de una larga pandemia de dos años, generada por el Covid-19 y tras la que Fernanda Castillo ha celebrado también su regreso a los escenarios en vivo, desde el pasado 11 de marzo.

Y la propia Fernanda no pudo dejar de expresar su sentir tras reencontrarse con la famosa pareja, dos de sus grandes amigos: "Esas personas con quien has compartido las risas, las tristezas, los viajes, los éxitos y los tropiezos, esas personas con quien has compartido la vida te han HECHO y siempre serán parte de quien eres. Gracias a ustedes @angeliqueboyer @sebastianrulli por tantos años, por este reencuentro, por su abrazo y por venir a compartir algo tan especial para mi!, los amo por#siempre".

Y ambas publicaciones han recibido cientos de miles de corazones rojos y comentarios de otros famosos que disfrutan de ver juntos a estos actores; entre ellos Angelique quien escribió: "Te amamos" y Sebastián Rulli: "Ese abrazo que nos dimos…. que bonito!!! GRACIAS por lo que nos hicimos y lo que falta!! Te quieroooo".

Síguenos en