A 20 años, así luce Michel Doinel, enamorado de Betty, la fea

La telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ ha sido uno de los programas más vistos en la historia de la televisión colombiana, así como en nuestro país y en los Estados Unidos, en la que se han realizado algunas versiones adaptadas de este genial melodrama que actualmente se encuentra disponible en la plataforma digital de streaming, Netflix.

En esta telenovela que marcó un hito en Colombia, aparecía un personaje que siempre estuvo enamorado de Beatriz, se trata de Michel Doinel, un personaje francés que estaba dispuesto a robarle el corazón a ‘Betty’ y competir con Don Armando por su amor.

20 años después, los fans de esta telenovela icónica, siguen recordando a Michel Doniel como el hombre indicado para Beatriz Pinzón, pues éste la trató como se merecía, como una verdadera reina que incluso conoció a sus padres y amigos, pero que al final fue rechazado.

Patrick Delmas, es el actor que interpretó al francés Michel Doinel, y a través de su cuenta de TikTok, se dedicó a responder preguntas a sus fans que todavía piensan que fue un débil por no luchar por el amor de Betty.

“Últimamente he visto mucho este comentario, también visto he visto TikToks, comentarios preguntándome por qué no he luchado más por Betty”, dijo el actor.

El actor de origen francés y naturalizado colombiano de 54 años de edad, manifestó que Michel Doinel sigue amando a Betty a pesar de que han pasado 21 años del día que se enamoró de ella.

“Yo sí he luchado, he luchado mucho… Han pasado 20 años y todavía no la olvido, siento, duele, duele dentro mi corazón”, reveló el francés.

Asimismo, el actor pidió a la protagonista de ‘Yo soy Betty, la fea’, Anna María Orozco, que lo buscara para seguir hablando: “Betty, si estás mirando esto, por favor, por favor, por favor, escríbeme”, mencionó.

Patrick Delmas, continua actuando, ya que después del éxito que tuvo en la telenovela, continuó realizando melodrmas, películas y teatro, entre los que destacan: ‘Pecados capitales’, ‘La viuda de la mafia’, ‘Juegos Prohibidos’, ‘En los tacones de Eva’, ‘Saluda al diablo de mi parte’ y ‘Distrito salvaje’, entre muchos otras.

‘Yo soy Betty, la fea’, tuvo 335 episodios, y mucho éxito alrededor del mundo, ya que fue transmitida en países como Alemania, China, Egipto, Grecia, India, Rusia, Turquía, Vietnam, y muchos más.

En México se realizó la adaptación por parte de Televisa en 2006, con el nombre de ‘La Fea más bella’, con Angélica Vale y Jaime Camil, con 300 capítulos; en Estados Unidos se adaptó con el título de ‘Ugly Betty’, interpretada por América Ferreir. En total se han hecho alrededor de 20 adaptaciones a este melodrama.