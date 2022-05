A 18 años de Rubí, Sebastián Rulli y Miguel Pizarro se reencuentran en Los Ricos También Lloran

En "Rubí" (2004), e actor Miguel Pizarro daba vida a un diseñador de nombre Loreto Echagüe y era el cómplice de todas las fechorías de la malvada Rubí interpretada por Bárbara Mori. Y 18 años después entre tantas telenovelas y proyectos personales, este 2022 el actor vuelve a compartir créditos con uno de los maridos de 'la descarada' en "Los Ricos También Lloran", como es Sebastián Rulli, un poderoso pero manipulable empresario al que le harán pagar muy caro algunos desprecios.

Bajo el nombre de Federico Domínguez, (Miguel Pizarrro), es un empresario farmacéutico multimillonario que quiere expandir sus empresas a China y tras volver a ver en persona a todo color, después de haberse echado una partida de póker con Luis Alberto Salvatierra (Rulli), hablarán de negocios que más bien podrían parecer negrocios...

El encuentro, por supuesto, no fue casualidad, sino obra de Vivian Quiroa (Sabrina Seara), quien después de haber salido de la cárcel al igual que Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo), ahora es su principal aliada, y como dueña de una casa de juegos, reunirá a ambos empresarios para hacerlos caer en una trampa sin fondo (sobre todo a Luis Alberto Salvatierra) y hasta irá a la cárcel, como han dicho antes.

Tras una partida de póker que gana Federico Domínguez, habla de negocios con Luis Alberto Salvatierra, quien se ha vuelto a refugiar en el alcohol y el vicio por no coincidir con su mujer Mariana Villarreal de Salvatierra (Claudia Martín), quien está más ocupada que nunca por haber encontrado a su hijo Alberto Salvatierra Villarreal; noticia que no le ha dado al padre del chico.

En dicha plática, Federico Domínguez (Pizarro) le hace saber a Luis Alberto que está buscando inversionistas y lo invita a trabajar con él, pero es mucho dinero el que necesita si quiere entrar a la jugada. Éste le cuenta a su hermano postizo Santiago Hinojosa (Diego Klein), quien es Vicepresidente Financiero de Empresas Salvatierra y tal y como le hizo saber el propio Federico a Luis Alberto, si quiere entrar, tiene que hacer pública la empresa y dejar al descubierto sus acciones.

Pero detrás de todo esto, está la malvada de Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo), quien a como dé lugar, quiere hacer pagar a Luis Alberto sus desprecios por no haberla podido amar como ella lo hubiera querido, y encima, enamorarse y casarse con su única media hermana, quien es hija legítima de su padre Rafael Montenegro (León Peraza).

Y como actores van y actores vienen y en el camino andan, a 18 años de Rubí, Sebastián Rulli y Miguel Pizarro se reencuentran en la telenovela "Los Ricos También Lloran", y el primero en hacer sus imágenes comparativas -como siempre-, es e periodista Chema Cortés, a través de su cuenta de Instagram @novelendomex, post el que presenta sus participaciones en "Rubí", hace 18 años, y cómo lucen este 2022, como Federico Domínguez y Luis Alberto Salvatierra... ¡Checa el dato!

