A 17 años de La Madrastra, Martha Julia vuelve a ser parte de la historia con nuevo elenco

Una nueva producción de Televisa ha tomado lugar en los foros de grabación: el remake de "La Madrastra", y tras destaparse un elenco encabezado por Aracely Arámbula y Andrés Palacios como la pareja protagónica, así como Marisol del Olmo y Adrián Di Monte como dos de los villanos de la historia, ya se ha revelado parte del elenco que serán parte del proyecto liderado por la productora Carmen Armendáriz y una de las sorpresas reservadas es que Martha Julia vuelve a ser parte de la historia a 17 años de la primera versión pero con nuevos compañeros de foro.

La noche del pasado lunes 6 de junio, tras haberse filtrado ya las primeras imágenes de Aracely Arámbula y Andrés Palacios demostrando la química que existe entre ellos, protagonizando los primeros besos y toda la cosa, ya se ha dado a conocer parte del elenco de la nueva versión de "La Madrastra" que en 2005 fue protagonizada por Victoria Ruffo y César Évora bajo la producción de Salvador Mejía para la televisora de San Ángel.

Mismo que fue compartido por el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex, en la que detalla la lista de actores que ya han sido confirmados para la plataforma ViX, propiedad de Televisa Univisión, además de una serie de postales que apoyan dicha descripción.

Se trata de Martha Julia, quien después de haber figurado en "La Madrastra" (2005) en el rol de Ana Rosa Márquez / Sofía Márquez, ahora lo hará como Martina, según describe la información de su archivo en Wikipedia. La última telenovela en la que figuró fue en "Diseñando tu Amor" (2021) como la malvada y ambiciosa Patricia Manrique de Castro.

El actor regiomontano (de Nuevo León México) Juan Carlos Barreto, a quien actualmente se le puede ver como Modesto Pérez en "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022), también está contemplado para el remake de "La Madrastra", así como la griega Denia Agalianou, que viene de antagonizar series y telenovelas como "El Dragón: El regreso de un Guerrero" (2019-2020) al lado de Sebastián Rulli y Renata Notni así como "Mi Fortuna es Amarte", haciendo mancuerna con Sergio Sendel.

Julia Urbini volverá a los melodramas luego de protagonizar junto a Daniela Romo, Claudia Álvarez y Valentina Buzzurro, la segunda telenovela al hilo de la franquicia "Vencer" de Rosy Ocampo "Vencer el Desamor" (2020). Y después de interpretar a un villano cómico de nombre Diego Miranda, en "S.O.S. Me Estoy Enamorando" (2021-2022), el argentino Juan Martín Jáuregui, se suma al remake de "La Madrastra".

El actor Marco Treviño, quien ha formado parte de "Mujer de Nadie" (2022) y ya se ha visto en los promocionales del Canal de las Estrellas junto a Cynthia Klitbo, y ha compartido créditos con Julia Urbini como el villano de "Vencer el Desamor", también figura dentro de las lista de actores para esta nueva producción.

Montserrat Marañón es otra de las actrices que figuran en este nuevo elenco. La actriz de 48 años, viene de hacer "La Mexicana y el Güero" (2020-2021) como 'la Chabela', así como de la telenovela "S.O.S. Me Estoy Enamorando (2021) y la serie cómica de "ALBERTANO Contra los Mostros (2022) como Doña Catita.

Y entre el reparto juvenil, se enlista al actor juvenil David Caro Levy que ha participado en melodramas como "La Jefa del Campeón" (2018) con África Zavala, Carlos Ferro y Enrique Arrizon, así como en la telenovela de Imagen TV "Un Poquito Tuyo" (2020) junto a Marjorie de Sousa, Jorge Salinas y Lorena Herrera.

Y por último la joven actriz Ana Tena, que tras figurar en programas unitarios como "La Rosa de Guadalupe" y "Como Dice el Dicho", actualmente se le puede ver como parte de la dinastía Fernández en la bioserie del cantante Vicente Fernández, "El Último Rey, El Hijo del Pueblo" (2022), realizada por Juan Osorio para Televisa Univisión.

La información fue revelada por un chico de nombre Bryan Lagranda y replicada por Chema Cortés en Instagram.

