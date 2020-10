100 días para enamorarnos, te hará entender el amor y la libertad

Hartos de que su matrimonio no ande bien, Connie y su marido acuerdan una separación de 100 días para averiguar si el amor realmente crece con la distancia. Esta historia en Netflix tiene atrapados a millones de televidentes.

Constanza y Remedios son las mejores amigas en la historia, una es una abogada muy exitosa y la otra es un alma libre, ambas terminan casi al mismo tiempo con su matrimonio de 20 años, pero una de ellas se da un tiempo de 100 años impuesto por su esposo para volverse a enamorar.

En la serie de televisión, Plutarco es un exitoso abogado y esposo de Constanza que con mucho esfuerzo han logrado obtener lo que tiene hasta ahora, pero algo pasó en su relación que dejaron de lado su amor para conseguir sus metas, son los mejores en lo que hacen, pero no son los mejores en su relación.

100 días para enamorarnos

Constanza Franco y Remedios Rivera son dos amigas inseparables que juntas les tocará enfrentar la misma crisis de la separación, la primera temporada ya termino y sin duda ha mantenido atrapados a miles de personas en Netflix.

Espera la segunda parte de 100 Días Para Enamorarnos que se estrenó en abril por Telemundo y aún no tiene fecha de estreno de la segunda temporada, pero es probable que los nuevos episodios lleguen en el 2021.

El elenco de 100 Días Para Enamorarnos

Es protagonizada por Ilse Salas, Mariana Treviño, Erick Elías y David Chocarro, acompañados por Andrés Almeida, Humberto Zurita, Sylvia Sáenz, Héctor Suárez Gomís, Sofía Lama, Manuel Balbi, Lucas Velázquez, Daniela Bascopé, y de las primeras actrices Macaria y Beatriz Monroy, entre otros.

Algunos seguidores de la serie de 100 días para enamorarnos comentaron al finalizar el episodio 57:

"A mi a comparación de algunos otros me encantó, porque es muy excéntrica simple y concisa, aunque de pronto exageren un poco, pues ese es su genero es una serie tipo telenovela por eso es así pero es muy buena y se merece estas 5 estrellitas, ya había visto a Mariana Treviño varias veces y es excelente. Ilse salas la vi en Locas de amor, una excelente actuación por parte de ella y de Macarena García, en la escena de que salió del closet con su madre en verdad lo sentí y me dieron ganas de llorar por que para muchas personas esto es difícil y por otro lado excelente escenografía, excelente uso de personajes todo me encanto".

