Gala Montes narra el sufrimiento que vivió su mamá al combatir el cáncer

Fue en sus redes sociales donde la actriz Gala Montes, expreso y abrió su corazón al en sus redes sociales, escribir lo difícil que fue para su madre y para ella ver a su madre luchar contra esta enfermedad

A pesar de las dificultades y adversidades que conllevan, la enfermedad, Gala asegura que el cáncer también les trajo nuevas oportunidades, como el unirse más y crecer juntos como familia; dura lección que aprendió a su corta edad:

“Sentía que me ahogaba en el colchón de mi cama y lo peor es que no se lo podía contar a nadie, porque nadie me iba a ayudar a resolverlo; porque la única solución que tiene el cáncer es de que forma quieres verlo, y ahí fue cuando mi mamá decidió verlo como una oportunidad de crecer y ahí fue donde yo también crecí, porque yo también me enfermé, mi hermana, mi sobrina y toda nuestra familia”