FOTO: Supuesto ovni habría dejado misteriosas huellas en el mar

Un misterio se desató hace tres años cuando un robot fue enviado a una zona del océano Pacífico ubicada entre Hawai y México, cuando estuvo en las profundidades marinas a cuatro kilómetros sumergido, encontró unas extrañas huellas que nadie podía explicar, ni siquiera los científicos, tan pronto como el caso fue dado a conocer, surgieron las teorías e hipótesis que sugerían se trataba del rastro de aterrizaje de un ovni.

Durante estos tres años las huellas no pudieron ser explicadas geológicamente, y lo que parecía había quedado en el olvido, vuelve a ser un misterio revivido, esto después de que una imagen del hallazgo fuera dada a conocer.

La polémica imagen habría sido tomada durante 2015 por la Red cuando realizaba una expedición en la el equipo de investigadores se sumergió en el Pacífico con la intención de obtener datos ambientales para un estudio.

Ahora que la imagen es pública, los usuarios de redes sociales añaden más intensidad al misterio que los hombres de ciencia no han podido responder, pues las huellas al parecer no fueron causadas por ningún animal marino, al menos no un animal del que se tenga conocimiento. ¿Qué las causó entonces?

Algunos teóricos de la conspiración señalan que esto sin duda puede ser una clara evidencia de los rastros y señales de una nave extraterrestre sumergida en las profundidades marinas.

Por ejemplo, el canal de YouTube Secure 10, subió un video en que señala:

Podríamos estar hablando de instalaciones o tecnologías que no son de esta Tierra.

Pero para quienes atribuyen las marcas a algo que no proviene de esta Tierra, surgen en contraste explicaciones razonables y científicas que hablan sobre posibles operaciones mineras y científicas en esa zona.

De igual manera señalan que están convencidos que los orificios en el suelo del océano no fueron provocados por ningún animal conocido dada la profundidad, pero se asemejan a las que dejan las ballenas en otras regiones del océano.