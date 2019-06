Vuelve la energía a Uruguay y Argentina tras apagón masivo

Buenos Aires, Argentina. - Los servicios de energía fueron restablecidos en más del 50% en Argentina y Uruguay luego de un apagón masivo que dejó sin electricidad a los dos países en la mañana del domingo.

Pasadas las 15H30 locales (18H30 GMT), el servicio había vuelto para 56% de los usuarios en Argentina, según el ministro de Energía Gustavo Lopetegui. En tanto, la empresa UTE, de Uruguay, indicó que los servicios se reanudaron en 75% de ese país. Las autoridades argentinas aún desconocen las causas del corte eléctrico.

Son fallas que ocurren con asiduidad. Lo extraordinario es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total", dijo Lopetegui en una rueda de prensa, al explicar que la caída "se produce de forma automática para proteger el sistema".

No tenemos más información en este momento de por qué ocurrió. No descartamos ninguna posibilidad, pero un ciberataque no figura entre las alternativas primarias que se están considerando, añadió.