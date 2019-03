Un fenómeno rompe el lago Michigan en millones de pedazos: Fotos

Estados Unidos.- El invierno cubrió por completo la superficie del lago Michigan en Estados Unidos, con la llegada de la primavera se ha producido el deshielo que ahora rompe en mil pedados sus aguas congeladas.

Un impresionante fenómeno se ha hecho presente en el lago Michigan en los últimos días, mismo que rompe en millones de pedazos de hielo la superficie congelada. Los suriosos y fotógrafos corren peligro al querer sacar las mejores fotos.



Un fenómeno rompe el lago Michigan en millones de pedazos. Foto: AP/ Joel Bissell

La primavera rompe en mil pedazos el lago Michigan

Las fotos del fenómeno del deshielo en el lago Michigan están rompiendo con todo en internet, donde internautas de muchas partes del mundo se han mostrado asombrados por lo que sucede a través de la primavera.

Con temperaturas de hasta menos cinco grados bajo cero, las aguas del lago se congelaron en consecuencia de una vórtice polar que afectó a gran parte de Estados Unidos con un histórico frío que no sucedía desde hace decadas. Las autoridades recomiendan no caminar en el lago y no arriesgarse a tomar fotos de cerca.

