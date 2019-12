En Marte se forman columnas de polvo que esto explicaría por qué el fenómeno del planeta rojo perdió enormes reservas de agua, pues recientemente se reveló a través de unos estudios que las columnas de polvo tienen un alcance de 70 kilómetros de altitud.

Se dice que este es el causante principal que elevó las reservas de agua de Marte hacia la atmósfera, y se evapora hasta desaparecer por completo.Estar tormentas que se producen e Marte son conocidas como eventos de polvo, que puede afectar al planeta por meses.

Tormentas de polvo en Marte revelarían cómo el planeta perdió agua. Foto pxhere.

La misión del rover Opportunity es un robot rover en el planeta Marte activo desde 2004 hasta 2018, pero hablando del tema de los polvos acabó con la misión de este tipo de aparato especializado de la NASA, lo cual estaba en función de obtener imágenes reales del planeta para asegurarse de los acontecimientos que pasan, si son verdaderos.

Nicholas Heavens, lideró estudios de la Universidad de Hampton y el Instituto de Ciencias Espaciales, que dan a conocer que arrojaron nuevas luces sobre el fenómeno presentado y que está provocando la sequía en el planeta.

Los estudios publicados en Journal of the Atmospheric Sciences and JGR Planets, comentan que esas tormentas tienen la probabilidad que se extrajeron del agua de la superficie y se arrojo a la atmósfera. Esta investigación se pudo llevar a cabo gracias a los datos recolectados por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), la sonda permitió enviar fotografías del fenómeno climático que puede durar mucho tiempo.

La explicación detallada a este fenómeno es que las moléculas de agua se unieron con el vapor al polvo en ascenso. El agua por lo tanto llegó a las superiores de la atmósfera provocando que la radiación solar y por lo tanto las moléculas se rompieron y sencillamente los elementos se perdieron en el espacio.