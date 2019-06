Signos del zodiaco que olvidan más rápido a su ex

Hay algunos signos del zodiaco que son unos expertos en olvidar rápido a su ex, debido a que cuando se lo proponen pueden ser insensibles y hacer que su corazón se vuelva de piedra, sobre todo cuando fueron heridos.



ARIES

Aries es uno de los signos del zodiaco que más rápido olvida a su ex, pues su orgullo no le permite estarse lamentando por haber perdido un amor. Además de que siempre buscarán su bienestar y no el de los demás, entonces cuando terminan una relación, rápido le dan vuelta a la página.

Aries es uno de los signos del zodiaco que olvida rápido. Unplash

CAPRICORNIO

Capricornio por naturaleza es muy frío y le cuesta expresar sus sentimientos, pues no les gusta quedar vulnerable ante nadie y mucho menos ante una expareja, entonces aunque todavía sientan algo no lo demostrarán. Por lo tanto, de inmediato buscarán un reemplazo.

VIRGO

Virgo es otro de los signos del zodiaco que olvida rápido a su ex, pues así como se ilucionan rápido también se desilucionan cuando se sienten correspondido. Además de que otro rasgo que los dintingue es que son muy vengativos en cuestiones de pareja.

LIBRA

Los libra son los reyes de la indiferencia, entonces cuando terminan una relación son de los que tienden a ignorar a la persona con la que estuvieron relacionados. Pues es su mejor arma para demostrar que ha olvidado lo que ocurrió, dígamos que son expertos en castigar con el látigo de su desprecio.

GÉMINIS

Una de las formas quet tienen los géminis para demostrar que olvidaron a su ex, es con mensajes hirientes a través de las redes sociales o bien, si lo encuentran no dudarán enn hacerle creer que todo es mejor sin ellos. Esto a pesar de que son realmente adorables cuando se lo proponen.