Algunos signos del zodiaco nunca regresan con su ex, debido a que su carácter es fuerte y son de los que nunca dan marcha atrás en sus decisiones. Esto a pesar de que a veces suelen ser muy sentimentales, de acuerdo con la astrología.

Entre los signos del zodiaco que nunca regresan con su ex, tal vez un poco por ogullo son: cáncer, escorpio y piscis.

Cáncer es de los que no concibe regresar con un ex.Foto: Unplash

CÁNCER

La gran intuición que tiene cáncer provoca que sea uno de los signos del zodiaco más seguros al momento de tomar una decisión, por lo que cuando termina una relación nunca regresa con su ex. Pues por lo general tienen la certeza de que es mejor así. Pero hay que reconocerles que son de los más fieles en el amor.

ESCORPIO

Los escorpio la mayoría de las veces cuando rompen una relación es porque fueron heridos, motivo por el cual no conciben regresar con una persona que les ha causado daño. Debido a que tienen muy claro el concepto de dignidad y se valoran lo suficiente como para andar mendigando amor.

PISCIS

Piscis es también uno de los signos del zodiaco que nunca regresa con su ex, debido a que en mayoría de los casos son muy seguros de sus decisiones, por lo que no es frecuente verlos dar marcha atrás. Hay que mencionar que aunque no son muy expresivos en el amor, sí son de los más sinceros.