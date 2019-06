Hay algunos signos del zodiaco que nunca los verás suplicando por amor, debido a que son sumamente orgullosos. Aunque estén muy enamorados prefieren perder a una persona que andar rogando.

Entre los signos del zodiaco que nunca verás suplicando por amor están: sagitario, acuario y escorpio, pues su carácter es tan fuerte que no se rebajan a andar suplicando por el cariño de una persona.

Sagitario no ruega por amor. Foto: Unplash

SAGITARIO

Sagitario es uno de los más orgullosos, razón por la cual aunque lo traigan babeando no cederá en el amor. Hay que mencionar que es de los que hasta que no ve señales claras de que la otra persona está interesados en ellos no darán el primer paso. Pero cuidado con traicionarlos, pues nunca volverás a saber de ellos.

ACUARIO

Acuario es uno de los signos del zodiaco que nunca los verás suplicando por amor, pues su personalidad no se los permite. Es de los que cree que no se deben dar segundas oportunidades en los asuntos del amor. Pues cuando pierden la confianza en alguien, ya jamás vlverán a confiar en esa persona.

Acuario es uno de los signos del zodiaco que jamás suplicarán por amor: Unplash

ESCORPIO

Son muy inteligentes y saben que eso de andar rogando no es lo suyo, por tal razón nunca los verás mendigando el amor de su pareja o expareja. Además de que son de los que tienen dignidad y no coinciben andar pidiendo segundas oportunidades, aunque sepan que ellos cometieron un error.