Se cumple segunda predicción de Mhoni Vidente en una semana

Este 4 de julio se cumplió otra prediccción de Mhoni Vidente, quien había anunciado que se iba a registrar un sismo en SInaloa. Lo cual ocurrió a noche del jueves, pues se presentó un sismo en Mazatlán; El cual tuvo una magnitud de 3.8 grados, de acuerdo con el reporte emitido por Protección Civil de Sinaloa.

Mhoni Vidente hace un par de días durante su participación la sección de la Ruleta esotérica del programa Hoy, había advertido que venía un sismo para Sinaloa y ya se cumplió. Pues según el reporte emitido por Protección Civil fue alrededor de las 11:08 horas que el sur de Mazatlán registró un temblor de 3.8 grados. El cual tuvo una profundidad de 5 kilómetros, motivo por cual fue sentido por muchas personas.

Sinaloa sin reportes de afectaciones por el sismo de magnitud 3.8 Loc. 6 km al SUR de MAZATLAN, SIN 04/07/19 23:08:05 Lat 23.18 Lon -106.42 Pf 5 km — Instituto PC Sinaloa (@PC_Sinaloa) 5 de julio de 2019

Debido a que los temblores no son comunes en Sinaloa, muchas personas comenzaron a publicarlo en redes sociales. Pero afortunamente se trató de un sismo leve que no a pasó a mayores, como lo había revelado la astróloga en su visión. Aunque hay que aclarar que la magnitud no acertó, pues había predicho que sería de 5.1 grados.

El video la predicción de Mhoni Vidente

Cabe mencionar que la primera predicción que su cumplió en esta semana de Mhoni Vidente y justamente este 4 de julio, es la del terremoto de 6.4 grados en California, en Estados Unidos. La cual había revelado durante sus visiones para el mes de julio.

Otras predicciones de Mhoni Vidente para julio

La astróloga en otra de sus visiones anunció que se iba a registrar un atentado que va a sacudir a todo el mundo, pues sería muy fuerte. El cual podría estar relacionado con aviones. Cabe mencionar que algo muy similar va a suceder en España y Francia.

Mhoni Vidente en otras de sus predicciones dijo que debemos de seguir cuidando el dinero, pues la gasolina seguiría aumentado de precio. Además dijo que el dolar podría superar los 20 pesos.