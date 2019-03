Ritual de Mhoni Vidente para atraer el dinero

Mhoni Vidente dio a conocer el ritual para que el dinero llegue a tu vida, debido a que eliminará las energías negativas que te rodean y que están evitando que te llegue la prosperidad. Solo vas a necesitar pocos ingredientes como sal de grano, un vaso de vidrio y agua.



Según Mhoni Vidente ha revelado que con este ritual para atraer el dinero, empezará a llegarte esa buena racha económica que hace mucho estabas buscando. Esta receta te servirá eliminar las envidias.

Debes hacer el ritual con mucha fe de que va a funcionar. Foto: Pixabay



Ritual para atraer el dinero paso a paso



El vaso de vidrio lo llenas de agua, luego agregas una cucharada de sal de grano (no uses sal fina porque no funciona) y luego la mezclas bien. Debes dejar reposar por una hora el vaso.

Vas a repetir la siguiente oración:

La sal es protectora y ella me ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar.



Después debes lavar bien tus manos con el agua con sal, pero no debes sacarlas con ninguna toalla. Puedes sacarlas moviéndolas o agitándolas. De esta forma provocarás que la energia positiva comience a fluir y se quede el dinero con este ritual.



NOTA: No debes hacer nada hasta que las manos se hayan secado muy bien, pues sino la receta de Mhoni Vidente para atraer el dinero no funcionará.