Soñar morir en un accidente, podría influir en la mente del soñante y despertar agobiado, pues es normal sentir cierta angustia y más si no hay motivo por el que se tenga algún temor en el período de haber tenido ese mal sueño. Pero, ¿qué significa soñar que me muero en un accidente? Es importante saber que no siempre se trata de sueños premonitorios, por lo que existen varias interpretaciones.

Específicamente, soñar que se muere en un accidente, alude a inseguridad y/o cambios ya sean actuales o venideros. Pues en el sueño se unen estos dos temores que se manifiestan más habitualmente en las personas.

Qué significa soñar que me muero en un accidente. Foto Pxfuel

Si el accidente ha sucedido (dentro del sueño) en automóvil, motocicleta o avión, seguramente ha sido tan fuerte que el soñante no ha logrado sobrevivir, perdiendo la vida en el instante o ha sido trasladado a un hospital del que no logró salir vivo.

Pero, ¿qué significado tiene este sueño?

Normalmente este tipo de sueños no son de carácter premonitorio -como lo señalan los expertos en sueños-, por lo que de alguna manera, es muy cierto que pueda llegar a preocupar o asustar al soñante, sin embargo, sólo es porque no se llega a asimilar en como un obligado paso necesario o un cambio de etapa, ciclo, episodio, etc.; sino porque es considerado como el término de todo. Aunque en los sueños no se vea de esa manera.

Por otro lado, en el mundo de los sueños, la vida no se termina cuando llega la muerte. En la vida real, podría pasar que llegue a su término un ciclo y esté por empezar otro. En esta caso el accidente en el que se muere, simboliza obstáculos, barreras, contratiempos, trastornos o hasta una crisis, que en muchos casos se ve como una oportunidad de renacer, de reiniciar, de empezar de nuevo dejando todo lo malo atrás.

También puede significar que en el momento en que ocurre el sueño, el soñante esté pasando por algún momento difícil y puede ser trascendental en su vida. Naturalmente puede causar gran dolor, sin embargo, por naturaleza los seres humanos, casi siempre salen adelante de sus peores momentos, como se dice, el tiempo lo cura todo. Por lo que es muy común que en este tipo de situaciones, ocurra una real renovación, o el inicio de una nueva etapa en la vida real.