Los sueños, se pueden considerar como una especie de película que se puede apreciar de manera inconsciente, mientras se duerme. Los expertos en el tema, dicen que los sueños pueden revelar grandes secretos o incógnitas de la vida misma. Pero, ¿qué significa soñar que besas a tu ex?

Por principio de cuentas, hay que saber que esa representación inconsciente, repite lo que el soñante quiere o desea, como por ejemplo, un nuevo empleo, un nuevo par de zapatos o ajuar, algún evento en puerta, o hasta con familiares y amigos en un sinfín de formas, situaciones y lugares.

Pero cuando se sueña con un o una ex, propiamente en situaciones románticas o muy íntimas como lo son los besos, podría aludir a varias cuestiones: se desea, se extraña, o por el contrario incomoda la idea de estar con él o ella.

Sin embargo, para ser más específicos, éstos son sus significados:

Soñar que besas a tu ex cuando tienes pareja: Si sueñas que besas a tu ex mientras tienes una nueva pareja, hay que poner especial atención, ya que tu mente te esté diciendo que tu relación no está funcionando como quisieras y muy en el fondo, extrañas tu relación con tu ex...

Soñar que l@ besas y después desaparece: Si en el sueño te encuentras junto a tu ex, pasan una linda tarde juntos, se besan y de repente desaparece, ¡cuidado!... algo malo pasa en tu vida. Este sueño significa que te da miedo continuar con tu vida y seguir adelante sin él o ella y sobre todo, enfrentar tus retos, por lo que en este caso, se debe tratar de romper barreras e ir para adelante. Lo pasado ya se quedó atrás y ahora es hora de avanzar por tu propio bien.

Soñar que besas a tu ex y él o ella te rechaza: Esta escena podría significar que tienes problemas de autoestima o incluso señalar que tanto en tu vida personal como en el campo laboral, podrías ser retraíd@ y no poder desenvolverte como se debe; por lo que es recomendable salir adelante en pro de tu beneficio.

Y aunque éstas formas, no son las únicas en que se puede soñar con quien pudo haber sido el amor de tu vida, sí te da una referencia para saber cómo actuar en diferentes situaciones de tu vida con tus ex parejas.