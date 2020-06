Los sueños, suelen revelar grandes secretos o aspectos de la vida de una persona, pues según los expertos, soñar, significa recrear momentos de la vida que ya se vivieron en la realidad o que están por pasar; incluso, los sueños premonitorios, son esas señales que alertan al soñante de lo que podría estar próximo a pasar en su vida. Pero ¿qué significa soñar con piojos?

Los significados de los sueños tienen bastantes vertientes, depende de situaciones, colores, olores, posturas, tiempos, épocas, personas, etc.; y tienen tantas definiciones como momentos. Soñar con piojos, no es la excepción, pues también tiene varios significados, aunque todos van encaminados hacia aspectos de relaciones sociales.

Qué significa soñar con piojos. Foto Pxfuel

Algunos sueños, se pueden llegrar a percibir de manera equivocada; incluso, muchos otros desconciertan al soñante por su magnitud. Sin embargo, los significados son sorprendentes en muchos casos, pues de acuerdo a los expertos, tienen que ver directamente con la mente de las personas y todo lo que está almacenado de cierta manera en el subconsciente.

En la realidad, los piojos, liendres y pulgas, son insectos que significan suciedad, descuido de una persona (aunque hasta los niños sean víctimas de llenarse de éstos) y no precisamente por descuido. Incluso, son uno de los principales factores para excluir a una persona de algún círculo de amistades.

Y en un sueño, aunque no es exactamente lo mismo, va encaminado a algunas cosas negativas.

SIGNIFICADOS DE SOÑAR CON PIOJOS

Soñar con piojos en la cabeza: Se atribuye al hecho de que el soñante esté rodeado en la vida real, de personas malintencionadas que buscan perjudicar su vida y su entorno. En este círculo de personas destacan las negativas, tóxicas, egoístas, etc. Por lo que podría servir de gran señal para estar atentos de las personas con las que se convive. Es una oportunidad para desechar o alejarse de aquellos individuos que representan todo lo negativo en la vida.

Soñar que se caen los piojos de la cabeza: Se dice que es un signo de alarma, ya que podría indicar que se padece una enfermedad silenciosa no el soñante no se ha dado cuenta o no lo sabe. En este caso, es elemental asistir al médico y practicarse análisis de rutina para descartar cualquier posibilidad de enfermedad. Incluso, si al momento del sueño se tiene algún problema de salud como algún dolor, es importante ponerle atención y hacerse una revisión médica.

Soñar con piojos por todo el cuerpo: Este sueño tiene que ver específicamente con la pareja (novi@ o espos@), y podría estar indicando algún problema ente ambos. Así que, en este caso es recomendable, "ir con pies de plomo" y sin caer en obsesiones, analizar los comportamientos de él o de ella que pueden dar una pauta sobre alguna situación importante.

Soñar la cabeza llena de piojos o liendres: Se atribuye nada más y nada menos que al temor que se puede tener sobre un rumor o chisme mal fundado en torno a la vida del soñante, por lo que se puede ver truncada la tranquilidad del mismo; no obstante, siempre hay forma de arreglar desperfectos y situaciones. En este caso, lo que se debe hacer, es buscar orientación con un profesional y exponer los puntos en cuestión para tener una mejor vida.

Soñar con piojos o liendres muy grandes: Esto es meramente laboral, y significa que el jefe inmediato no está contento con el desempeño laboral del soñante y por ende, no supera o ni siquiera cubre sus expectativas. Aunque por otro lado, se traduce en algún problema por el que se esté pasando y su magnitud pueda percibirse como muy grande.

Soñar con piojos o liendres muertos: Significa que un problema anda rondando en la cabeza del soñante y aunque ya haya pasado, se ha quedado grabado en la persona porque está insatisfecho de lo que paso, etc. En este caso, es recomendable analizar los detalles del mismo con detenimiento y ver las opciones que existen para liberarse de él. Tal vez no se está actuando de manera correcta.

Y aunque, estos significados puedan ser señales de alerta en la vida de un soñante, también existen los aspectos postivos de soñar con estos pequeños insectos.

Uno de éstos es, que si se sueña con piojos o liendres muertos, quiere decir que esas adversidades o obstáculos que se tenían en e avance de la vida, ya se han esfumado. Tiene que ver con depurar y limpiar la vida de la persona.

Si en el sueño se puede ver sangre (porque se están matando a los insectos), significa que hay que tomar en consideración, alejarse de esas personas tóxicas que no dejan llevar a cabo los planes de cada quien, o simplemente, no deja vivir a la persona. Y aunque puede ser un proceso largo, no es imposible.



Ver a los piojos sobre una camisa o blusa blanca que el o la soñante tengan puesta, significan avances y buenos auguros en la economía. Lo que significa que ese proyecto o negocio que se tenía en mente durante mucho tiempo, va a empezar a rendir buenos frutos. Esto se asocia con éxito, prosperidad y abundancia. Se dice que para los árabes, los piojos o liendres son señal de opulencia.

Cuando en el sueño se puede ver que se quitan los piojos uno a uno de la cabeza, se atribuye a que el soñante es una persona positiva, pasiva, muy tranquila y que siempre busca la armonía en su vida, dando solución de la manera correcta a los problemas que pueden existir.

Y aunque no son determinantes, es recomendable que, ante culquier señal, se ponga cierta atención en cualquier aspecto de la vida que tienga que ver con cada uno de los significados.